Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste phối hợp tổ chức chương trình Hương vị hài hòa - Bữa cơm nhà Việt trên bàn ăn Timor-Leste. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Timor-Leste)

Kết hợp trình diễn, dạy nấu ăn và thưởng thức món Việt, chương trình giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam qua trải nghiệm trực tiếp, đồng thời chia sẻ kỹ năng chế biến với học viên nghề bếp sở tại. Tham dự có trưởng các cơ quan đại diện tại Dili, Giám đốc ETDA Januario Mok cùng các học viên và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Timor-Leste.

Đại sứ quán lựa chọn mâm cơm gia đình làm điểm nhấn bởi đó là nơi hương vị gắn với nếp sống, sự chăm chút món ăn gắn với tình cảm dành cho người thưởng thức. Bên mâm cơm, lời mời người lớn tuổi, việc nhường nhau món ngon hay sự lưu tâm đến khẩu vị từng thành viên đều góp phần gìn giữ nếp nhà. Đưa bữa cơm ấy đến với bạn bè quốc tế, Đại sứ quán mong muốn khách mời cảm nhận sự hiếu khách chân tình của người Việt qua cách đón tiếp ân cần như với người thân trong gia đình.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm nhấn mạnh ý nghĩa của sự cân bằng trong ẩm thực Việt Nam. Các món ăn được kết hợp để bổ trợ cho nhau, vị đậm đà đi cùng vị thanh nhẹ, tạo nên sự hài hòa cho cả bữa cơm.

Đại sứ cũng gợi mở sự gần gũi giữa hai nền ẩm thực qua những nguyên liệu quen thuộc như gạo, cá, gừng, ớt, rau xanh và me. Từ nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương, cách phối hợp nguyên liệu và gia vị của người Việt có thể mang đến những khám phá mới về hương vị.

Học viên tìm hiểu cách sơ chế, sử dụng gia vị, nêm nếm và phối hợp các món thành một bữa ăn. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Timor-Leste)

Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt phần trình diễn và hướng dẫn nấu ăn dành cho học viên ETDA. Từ quan sát đến trực tiếp thực hành, học viên được tìm hiểu cách sơ chế, sử dụng gia vị, nêm nếm và phối hợp các món thành một bữa ăn. Những công thức có thể áp dụng với nguyên liệu tại Dili giúp người học thuận tiện tiếp tục thực hành trong gia đình, đồng thời bổ sung kỹ năng để vận dụng vào công việc tại các quán ăn, nhà hàng.

Từ gian bếp thực hành đến bàn tiệc, khách mời có dịp thưởng thức những món học viên vừa hoàn thành cùng các món do cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các phu quân, phu nhân và bà con cộng đồng tự tay chuẩn bị. Mỗi người góp một món ăn sở trường, mang theo hương vị quen thuộc từ bữa cơm gia đình, giúp bạn bè quốc tế có thêm những cảm nhận chân thực về ẩm thực Việt Nam.

Các món ăn được chăm chút từ khâu lựa chọn, sơ chế nguyên liệu đến phối hợp nhiều loại gia vị, điều chỉnh độ lửa và nêm nếm. Sự công phu trong chế biến đi cùng tấm lòng của người vào bếp, mong dành cho khách những món ngon nhất như khi chuẩn bị bữa ăn cho chính gia đình mình. Qua đó, nét tinh tế của ẩm thực Việt được thể hiện cả trong hương vị lẫn sự chu đáo dành cho người thưởng thức.

Bên bàn tiệc, nhiều khách mời bày tỏ sự thích thú trước cách kết hợp gia vị và hương vị hài hòa của các món Việt. Những lời trầm trồ, những lần trở lại lấy thêm món ăn cùng các trao đổi về nguyên liệu, cách chế biến khiến không khí giao lưu thêm sôi nổi, gần gũi. Từ những thực phẩm vốn quen thuộc tại Timor-Leste, cách chế biến của người Việt mang đến những trải nghiệm mới, khơi gợi sự quan tâm tìm hiểu của người thưởng thức.

Sự công phu trong chế biến đi cùng tấm lòng của người vào bếp, mong dành cho khách những món ngon nhất như khi chuẩn bị bữa ăn cho chính gia đình mình. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Timor-Leste)

Đánh giá chương trình thành công, Giám đốc ETDA Januario Mok bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Đại sứ quán trong thời gian tới. Đại sứ Phạm Bình Đàm cũng mong các học viên tiếp tục thực hành, chia sẻ những món đã học với người thân, bạn bè và có thể đưa vào thực đơn kinh doanh trong tương lai, để những trải nghiệm tại chương trình được tiếp nối trong đời sống và công việc.

Trong không khí hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, chương trình còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Timor-Leste tìm lại hơi ấm của bữa cơm nhà. Cùng chuẩn bị món ăn, cùng đón khách và quây quần bên hương vị thân quen, bà con sẻ chia ký ức quê hương, tìm thấy ở nhau sự gần gũi của những người chung cội nguồn. Sự chung tay ấy góp phần gìn giữ nếp nhà và thắt chặt tình cộng đồng nơi xa xứ.

Hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Timor-Leste (2002-2027), Đại sứ quán mong muốn cuộc gặp gỡ bên mâm cơm Việt sẽ mở đầu cho những kết nối lâu dài giữa các cơ sở đào tạo và những người làm nghề bếp hai nước.

Thông qua giao lưu ẩm thực, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch, hương vị Việt có thể đến gần hơn với đời sống sở tại, góp phần vun đắp sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Timor-Leste)