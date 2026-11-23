Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội mới quyết định miễn phí vé tham quan tại 6 điểm di tích trong hai ngày 23 và 24/11/2026, tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá, trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Thủ đô, nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

6 điểm di tích được miễn phí vé tham quan gồm: Đền Bạch Mã - số 76 Hàng Buồm; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - số 22 Hàng Buồm; Ngôi nhà Di sản - số 87 Mã Mây; Di tích số 28 Hàng Buồm; Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - số 50 Đào Duy Từ và Đình Kim Ngân - số 42 Hàng Bạc.

Thời gian mở cửa đón khách tại các điểm di tích buổi sáng từ 8h đến 12h và buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Đáng chú ý, trong ngày 24/11, người dân còn được miễn phí tham quan nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn Hà Nội. Danh sách gồm: Hoàng thành Thăng Long; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Đền Ngọc Sơn; Nhà tù Hỏa Lò; Khu di tích Cổ Loa; Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương); Bảo tàng Hà Nội; Đền Quán Thánh; Làng cổ Đường Lâm; Chùa Thầy; Chùa Tây Phương và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Theo Thông tư 167/2026, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử và danh lam thắng cảnh khác trên cả nước cũng thuộc diện miễn phí tham quan. Trong đó có Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo, Yok Đôn.