Lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp lý tưởng cách mạng

Một trong những hoạt động nổi bật là Công an tỉnh Cà Mau tổ chức chiếu phim hưởng ứng “Tuần chiếu phim cách mạng” diễn ra từ 18 đến 23/11, với 5 bộ phim có nội dung và giá trị tư tưởng, lịch sử sâu sắc. Đây là dịp để CBCS tiếp cận những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử, cảm nhận sâu sắc hơn về những năm tháng đấu tranh gian khổ, sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công an tỉnh Cà Mau hưởng ứng “Tuần chiếu phim cách mạng” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa, hoạt động chiếu phim còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ CAND.

Cùng với đó, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, Ban Quản lý Khu di tích phối hợp với Công ty Kiên Giang Phát tổ chức sinh hoạt mô hình “Hành trình về địa chỉ đỏ - Lan tỏa chiến công CM12” nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đoàn viên thanh niên Công an xã tích cực hưởng ứng xem phim cách mạng nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tìm hiểu lịch sử chiến công của lực lượng CAND trong thực hiện Kế hoạch phản gián CM12. Qua tham quan, nghe thuyết minh tại các khu vực trưng bày, cán bộ, nhân viên được giới thiệu về quá trình đấu tranh, những chiến công xuất sắc và ý nghĩa lịch sử của chuyên án. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về những chiến công thầm lặng đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Đưa văn hóa vào đời sống, lan tỏa tinh thần yêu nước

Không chỉ tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thống, Công an tỉnh Cà Mau tích cực hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam do Bộ VH-TT&DL phát động, với gần 100 tác phẩm tham gia. Các tác phẩm thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của CBCS đối với lịch sử dân tộc, những giá trị văn hóa truyền thống, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Buổi sinh hoạt chuyên đề mô hình dân vận khéo “Hành trình về địa chỉ đỏ - Lan tỏa chiến công CM12” nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại địa bàn cơ sở, Công an xã, phường chủ động lồng ghép tuyên truyền ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam trong các buổi họp dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và những hoạt động hướng về cộng đồng. Cách làm linh hoạt, gần gũi đã đưa thông điệp về văn hóa, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết đến với người dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Công an tỉnh Cà Mau tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, truyền thống lịch sử tỉnh Cà Mau và lực lượng CAND.

Công an xã Vĩnh Lợi tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn treo cờ tại khuôn viên. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo.

Công an xã Vĩnh Lợi trao tặng cờ Tổ quốc tại Điểm nhóm Công giáo ấp Trà Ban, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Từ những thước phim cách mạng, hành trình về địa chỉ đỏ, các tác phẩm dự thi đến những lá cờ Tổ quốc được trao tận tay các cơ sở tôn giáo, mỗi hoạt động đều mang một ý nghĩa riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Việc tích cực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng mà còn góp phần cụ thể hóa yêu cầu xây dựng văn hóa, bản lĩnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới.