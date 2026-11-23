Từ ngày 18 đến 24-11, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cùng cán bộ, Nhân dân đặc khu Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Hoạt động giới thiệu sách tại thư viện Lữ đoàn 146.

Các hoạt động được triển khai đa dạng với nhiều nội dung như: Vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư; học tập truyền thống, giới thiệu sách, tìm hiểu văn hóa qua sách báo; thi vẽ tranh, luyện tập và biểu diễn dân vũ, liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao, thăm hỏi, tặng quà công chức, giáo viên và các hộ dân. Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết, nghĩa tình cho quân và dân Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ, người dân đảo Sinh Tồn tại không gian sách chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Để các hoạt động diễn ra đồng bộ, thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xác định nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm địa bàn đất liền và từng đảo; gắn lan tỏa giá trị văn hóa với xây dựng môi trường văn hóa quân sự, thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, cán bộ, công chức, giáo viên và Nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đưa hoạt động văn hóa trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng.

Chỉ huy đảo Trường Sa tặng quà cho các hộ dân nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chỉ huy đảo Trường Sa tặng quà cho công chức UBND đặc khu Trường Sa.

Chuỗi hoạt động góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống tinh thần phong phú, củng cố tình đoàn kết quân dân nơi biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Thiếu nhi đảo Trường Sa biểu diễn văn nghệ tại chương trình hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.