Rộn ràng Ngày hội Văn hóa - Đại đoàn kết tại xã Tam Mỹ
Ngày 22/11, UBND xã Tam Mỹ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).
Tại chương trình, các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tình đoàn kết cộng đồng đã mang đến bầu không khí phấn khởi. Đáng chú ý, việc trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống như bài chòi, dân ca, múa cheo góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương.
Các nội dung thi đấu thể thao và trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 12 đội đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Các vận động viên cùng tranh tài môn bóng chuyền nam, kéo co, nhảy bao bố tiếp sức và săn bóng thần tốc.
Điểm nhấn của chương trình là “Bữa cơm đoàn kết” diễn ra vào trưa cùng ngày nhằm tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ron-rang-ngay-hoi-van-hoa-dai-doan-ket-tai-xa-tam-my-3359308.html