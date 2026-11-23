Trình diễn các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống tại ngày hội. Ảnh: XUÂN THƯƠNG

Tại chương trình, các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tình đoàn kết cộng đồng đã mang đến bầu không khí phấn khởi. Đáng chú ý, việc trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống như bài chòi, dân ca, múa cheo góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương.

Các nội dung thi đấu thể thao và trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 12 đội đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Các vận động viên cùng tranh tài môn bóng chuyền nam, kéo co, nhảy bao bố tiếp sức và săn bóng thần tốc.

Sôi nổi phần thi kéo co tại ngày hội. Ảnh: XUÂN THƯƠNG

Điểm nhấn của chương trình là “Bữa cơm đoàn kết” diễn ra vào trưa cùng ngày nhằm tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.