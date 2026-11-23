Vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước, nay tiếp tục mở rộng không gian văn hóa với sự kết nối của những vùng đất giàu bản sắc. Từ di sản Hát Xoan, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đến sắc màu văn hóa Mường, những giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đang cùng góp phần tạo nên diện mạo văn hóa phong phú của tỉnh mới. Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là minh chứng sinh động cho tinh thần ấy: lấy văn hóa làm nền tảng, lấy cộng đồng làm chủ thể, lấy kết nối và phát triển làm hướng đi.

Văn hóa kết nối – bản sắc hội tụ

Sáng 22/11/2026, Hội trại "Văn hóa Phú Thọ – Kết nối phát triển" và Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 đồng loạt khai mạc tại 3 khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 của tỉnh.

Hội trại quy tụ các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp với những không gian trưng bày phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa từng vùng, miền, dân tộc. Hình ảnh, tư liệu, sản phẩm văn hóa, lễ hội, ngành nghề truyền thống, di sản đặc sắc cùng các hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống và triển lãm ảnh nghệ thuật tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc, giàu sức sống.

Điểm nhấn là không gian giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu – nơi thành quả lao động, sáng tạo của nghệ nhân, làng nghề và các chủ thể sản xuất được quảng bá, tôn vinh. Không chỉ dừng ở trưng bày, hoạt động còn mở ra cơ hội kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, gắn giá trị văn hóa với thương mại, dịch vụ và du lịch.

Trình diễn áo dài, giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản và ngành nghề truyền thống tạo nên không khí hội trại gần gũi, sôi động, thu hút người dân và du khách tham gia trải nghiệm. Văn hóa không chỉ hiện diện trong tư liệu, bảo tàng hay không gian di tích, mà còn sống động trong sinh hoạt cộng đồng, trong sự giao lưu, sẻ chia và niềm tự hào quê hương.

Trong không gian tỉnh mới sau hợp nhất, những hoạt động như vậy mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện. Đó là cơ hội để các vùng đất, cộng đồng gặp gỡ, giới thiệu bản sắc, nhận diện những giá trị chung và cùng khẳng định sức mạnh của sự đa dạng văn hóa. Sự kết nối giữa vùng Đất Tổ, vùng đất Vĩnh Phúc và miền văn hóa Mường Hòa Bình góp phần làm giàu diện mạo văn hóa Phú Thọ, tạo nên không gian thống nhất trong đa dạng, vừa kế thừa truyền thống, vừa mở ra những hướng phát triển mới.

Đánh thức chiều sâu di sản, bồi đắp niềm tự hào

Từ ngày 22 đến 24/11/2026, tại Thư viện tỉnh Phú Thọ, chương trình trưng bày tư liệu, hiện vật "Văn hóa Đất Tổ – Bản sắc và giá trị" giới thiệu những giá trị tiêu biểu làm nên bản sắc quê hương thông qua sách, báo, tư liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật, ảnh nghệ thuật cùng các hoạt động giao lưu, trải nghiệm.

Nội dung trưng bày phản ánh lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước, các di sản văn hóa, bản sắc văn hóa các dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên và hình ảnh con người Phú Thọ trong lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương. Đây không chỉ là hành trình khám phá những giá trị được hun đúc qua thời gian, mà còn là dịp để công chúng tiếp cận di sản bằng hình thức trực quan, sinh động.

Bên cạnh trưng bày, triển lãm, chương trình tổ chức giao lưu "Tác giả – Tác phẩm", xây dựng không gian đọc, trải nghiệm tri thức và tìm hiểu văn hóa các dân tộc thông qua đâm đuống, diễn tấu chiêng Mường, thưởng thức Hát Xoan. Những âm thanh, nhịp điệu và hình thức sinh hoạt truyền thống được tái hiện, tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trực tiếp cảm nhận chiều sâu văn hóa quê hương.

Trong không gian văn hóa được mở rộng, bảo tồn và phát huy di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị riêng của từng vùng đất mà còn là quá trình tạo dựng sự hiểu biết, tôn trọng và gắn kết giữa các cộng đồng. Di sản của vùng Đất Tổ, văn hóa Mường và các sắc thái văn hóa khác cùng góp phần tạo nên nền tảng tinh thần, bản sắc và sức mạnh nội sinh của cộng đồng.

Thông qua trưng bày, giao lưu và trải nghiệm, văn hóa đọc được lan tỏa, tri thức lịch sử, văn hóa được bồi đắp, niềm tự hào và tình yêu quê hương được khơi dậy. Mỗi người dân, mỗi thế hệ không chỉ là người tiếp nhận di sản mà còn là chủ thể có trách nhiệm gìn giữ, truyền nối và phát huy những giá trị ấy.

Lan tỏa vẻ đẹp đất và người qua góc nhìn nghệ thuật

Diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2026, triển lãm "Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ năm 2026" giới thiệu các tác phẩm ảnh nghệ thuật, ảnh văn hóa, du lịch được bố trí thành 4 không gian nội dung, tạo hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, di sản, con người và sức sống quê hương.

Không gian "Sắc màu thiên nhiên – Vẻ đẹp Đất Tổ" giới thiệu cảnh quan, danh lam thắng cảnh và điểm đến tiêu biểu; "Miền di sản – Chiều sâu văn hóa" khắc họa hệ thống di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và lễ hội truyền thống; "Con người Phú Thọ – Bản sắc và sức sống" phản ánh đời sống, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, không gian "Phú Thọ qua ống kính nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào" giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật đặc sắc, trong đó có bộ ảnh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026. Qua góc nhìn nghệ thuật, cảnh quan, di tích, lễ hội và đời sống thường ngày được tái hiện sinh động, góp phần khắc họa Phú Thọ thân thiện, giàu bản sắc và sức hấp dẫn du lịch.

Triển lãm không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương mà còn góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản, khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào về những thành tựu văn hóa của các vùng đất cùng hội tụ trong tỉnh mới.

Từ bảo tồn văn hóa đến động lực phát triển

Cùng với các hoạt động trọng tâm, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố, trưng bày, triển lãm và trải nghiệm di sản tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng các khu, điểm du lịch tiếp tục được tổ chức. Các giải thể thao như Giải Vô địch Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương và Giải bóng đá nam "Siêu Cúp Công đoàn Đất Tổ năm 2026" góp phần tạo không khí sôi nổi, thúc đẩy giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Tại các địa phương, hoạt động văn hóa được triển khai đa dạng, gắn với bảo tồn di sản, phát huy bản sắc dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng. Hội chợ thương mại tại phường Vĩnh Phúc giới thiệu sản phẩm đặc trưng, OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xã Tân Lạc tổ chức giới thiệu, truyền dạy nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường; xã Thung Nai tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch; xã Mường Bi tổ chức trình diễn di sản, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và ra mắt mô hình du lịch cộng đồng.

Đáng chú ý, Tuần Văn hóa – Du lịch Long Cốc 2026 với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, xúc tiến đầu tư, kết nối du lịch và Giải chạy "Long Cốc Trail" lần thứ nhất góp phần quảng bá cảnh quan, tiềm năng du lịch, mở rộng cơ hội kết nối và thúc đẩy phát triển địa phương.

Những hoạt động này cho thấy văn hóa đang được phát huy theo hướng gắn kết chặt chẽ với du lịch, thương mại, dịch vụ và kinh tế cộng đồng. Mỗi lễ hội, không gian trưng bày, sản phẩm thủ công, hoạt động trải nghiệm di sản vừa góp phần giữ gìn bản sắc vừa tạo cơ hội quảng bá, kết nối, phát triển sinh kế và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Khi không gian phát triển của tỉnh được mở rộng sau hợp nhất, kết nối các giá trị văn hóa, cảnh quan, di sản và thế mạnh du lịch của ba vùng đất mở ra cơ hội xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, nâng cao sức hấp dẫn điểm đến và tạo sự cộng hưởng giữa các địa phương. Bản sắc văn hóa, được gìn giữ và phát huy đúng hướng, sẽ trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vì thế không chỉ tạo nên không khí sinh hoạt văn hóa sôi nổi, rộng khắp, mà còn thể hiện định hướng lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển. Từ di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ đến sáng tạo trong đời sống hôm nay, từ bản sắc riêng của từng cộng đồng đến sự hội tụ trong không gian tỉnh mới, văn hóa đang góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tự hào và khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.