Lan Phương bị 'xén tóc'

Mới đây, Lan Phương chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý bởi một chi tiết khá bất ngờ liên quan đến mái tóc. Nữ diễn viên hài hước cho biết sau khi bay về Hà Nội thăm con trong một ngày rồi quay lại phim trường, cô phát hiện tóc của mình đã “bị xén ngọt một chùm”.

Lan Phương viết: “Bay về Hà Nội thăm con được 1 ngày, khi quay lại phim trường thì phát hiện tóc Phương đã bị xén ngọt một chùm”. Cách nữ diễn viên kể lại sự việc khiến nhiều người không khỏi bật cười, đặc biệt khi cô còn đặt nghi vấn về “thủ phạm” phía sau màn cắt tóc bất ngờ này.

Lan Phương chia sẻ hình ảnh cùng ngọn tóc đã bị xén. Ảnh: FBNV

Trong hình ảnh được Lan Phương đăng tải, cô xuất hiện với mái tóc dài, diện trang phục đơn giản và giữ thần thái khá tự nhiên. Khoảnh khắc nữ diễn viên đưa tay chỉ vào phần tóc khiến người xem càng chú ý đến “thành quả” bất ngờ sau một ngày trở về Hà Nội.

Đáng chú ý, một người chị thân thiết của Lan Phương lập tức để lại bình luận đầy hài hước: “Chị hi vọng đây không phải là tác phẩm của 1 trong 2 cô Công Chúa của em”. Câu nói nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi Lan Phương có hai con gái và từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu bên các con.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng để lại bình luận trêu nữ diễn viên. Một số người đặt câu hỏi liệu cô có biết mái tóc của mình bị “xén” từ lúc nào hay không, trong khi những người khác thích thú trước hình ảnh đời thường của Lan Phương.

Một bình luận hài hước viết: “Bị xén tóc mà không biết à, Phương phải cẩn thận chớ chủ quan”. Người khác chỉ để lại lời cảm thán: “Ôi Phương”. Những phản ứng này cho thấy câu chuyện nhỏ về mái tóc cũng đủ khiến bài đăng của nữ diễn viên trở nên gần gũi và thú vị.

Lan Phương chia sẻ khoảnh khắc đi chuyến bay về thăm hai con gái. Ảnh: FBNV

Dù Lan Phương không xác nhận ai thực sự đã cắt tóc của mình, nhưng việc cô nhắc đến hai cô con gái khiến nhiều khán giả không khỏi liên tưởng đến một màn nghịch ngợm đáng yêu của các bé. Đây cũng có thể chỉ là cách nữ diễn viên tạo không khí vui vẻ khi chia sẻ câu chuyện hậu trường đời thường.

Hiện Lan Phương vẫn dành thời gian cho công việc diễn xuất và thường xuyên cập nhật những hình ảnh trong quá trình làm việc. Bên cạnh các dự án phim ảnh, cuộc sống cùng hai con gái cũng là một trong những nội dung được cô chia sẻ với khán giả trên mạng xã hội.