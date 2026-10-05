Ninh Dương Lan Ngọc đã có 'bạn trai' quan tâm

Mới đây, loạt khoảnh khắc giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền trong một gameshow nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nam diễn viên liên tục công khai bày tỏ sự quan tâm, hỏi thăm và không giấu vẻ lo lắng dành cho Ninh Dương Lan Ngọc.

Cư dân mạng liên tục phát hiện những chi tiết đặc biệt về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Lê Xuân Tiền còn nhiều lần bị khán giả phát hiện hướng ánh mắt về phía Lan Ngọc. Cả hai cũng không ngại đứng cạnh nhau, thoải mái tương tác và tạo nên những khoảnh khắc khá tự nhiên trên sóng truyền hình. Đáng chú ý nhất phải kể đến tình huống Lan Ngọc bị dàn cast đồng loạt "tấn công" và dìm xuống bể nước. Giữa lúc nữ diễn viên đang loay hoay, Lê Xuân Tiền vội vàng đến "giải cứu". Nam diễn viên không chỉ bế Lan Ngọc ra khỏi bể mà còn nhẹ nhàng hỏi: "Ngọc, đau không vậy?".

Chưa dừng lại ở đó, khi Ninh Dương Lan Ngọc tham gia thử thách nhảy dây cùng đồng đội, cô chẳng may bị vấp chân vào dây. Chứng kiến tình huống này, Lê Xuân Tiền lập tức hỏi thăm tình hình của nữ diễn viên. Lê Xuân Tiền còn gợi ý Ninh Dương Lan Ngọc đổi vị trí để đảm bảo an toàn, bởi nữ diễn viên bị chấn thương ở chân cách đây không lâu.

Lê Xuân Tiền gây sốt với hành động che chở bạn diễn. Ảnh: Nhà sản xuất.

Loạt khoảnh khắc liên tiếp khiến tương tác giữa Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc trở thành một trong những điểm được chú ý nhất tập phát sóng. Nhiều người còn cho rằng khi tham gia chung show thực tế, Lê Xuân Tiền đã không thể nào giấu tình cảm, sự yêu chiều dành cho Lan Ngọc.

Những khoảnh khắc nhỏ của Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự tinh tế, ga lăng của Lê Xuân Tiền khi anh luôn để ý đến tình trạng của Ninh Dương Lan Ngọc trong quá trình tham gia thử thách.

Đáng chú ý, một số người hâm mộ còn nhiệt tình "đẩy thuyền" Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước những tương tác tự nhiên của cả hai, đồng thời mong muốn Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền sẽ trở thành một cặp đôi đẹp của Vbiz.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những hành động của Lê Xuân Tiền đơn thuần xuất phát từ sự quan tâm và cách ứng xử ga lăng dành cho đồng nghiệp. Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền vốn có mối quan hệ thân thiết, từng hợp tác trong các dự án phim ảnh nên việc cả hai thoải mái tương tác trước ống kính cũng không quá bất ngờ.

Đây không phải lần đầu Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền khiến khán giả thích thú. Cả hai từng nhiều lần được người hâm mộ ghép đôi và mong muốn trở thành một cặp. Dù vậy, đến hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò.

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt, ghi dấu qua nhiều bộ phim điện ảnh và chương trình giải trí. Bên cạnh sự nghiệp nổi bật, chuyện đời tư và những mối quan hệ xung quanh cô cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Lê Xuân Tiền xuất thân là vận động viên Taekwondo của đội tuyển quốc gia trước khi chuyển hướng thành công sang sàn diễn thời trang và màn ảnh rộng. Với chiều cao 1m85 cùng thể lực dẻo dai, anh được ví như một trong những "anh tài" đa năng khi gần đây còn thử sức ở sân chơi ca hát, trình diễn nhóm trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Trong lĩnh vực điện ảnh, Lê Xuân Tiền cũng để lại dấu ấn qua một số bộ phim, trong đó có "Gái già lắm chiêu", "Nụ hôn bạc tỷ".

Gần đây, Lê Xuân Tiền đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh "Thẩm mỹ viện âm phủ" , đóng cặp cùng Ngọc Trinh.

Mỹ nam này từng góp mặt trong các phim "Gái già lắm chiêu 2", "Gái già lắm chiêu 3" và "Cô gái từ quá khứ" đóng cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai nhiều lần xuất hiện chung tại sự kiện và có tương tác thân thiết ngoài đời, từ đó từng vướng tin đồn hẹn hò.

Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc từng vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh Nghệ sĩ cung cấp.