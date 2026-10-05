Phim Hàn Quốc có Hồng Đào vượt 10 triệu USD

Theo số liệu từ hệ thống KOBIS, TAZZA: The Song of Beelzebub ghi nhận tổng doanh thu 13,8 tỷ won, tương đương khoảng 10,27 triệu USD (266,6 tỷ đồng Việt Nam). Bộ phim đồng thời thu hút hơn 1,36 triệu lượt khán giả tại thị trường Hàn Quốc.

Các con số trên cho thấy tác phẩm đang có màn trình diễn đáng chú ý tại phòng vé xứ kim chi. Riêng trong ngày 23/9, phim thu về khoảng 1,33 tỷ won với 128.717 lượt khán giả, chiếm 19,06% thị phần doanh thu trong ngày và được trình chiếu trên 1.093 màn hình.

Hồng Đào góp mặt trong TAZZA: The Song of Beelzebub, bộ phim Hàn Quốc vừa vượt mốc 10 triệu USD doanh thu phòng vé.

TAZZA: The Song of Beelzebub thuộc thương hiệu Tazza nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, tiếp tục khai thác thế giới cờ bạc, những cuộc đấu trí căng thẳng cùng các nhân vật luôn đứng trước những lựa chọn đầy rủi ro. Phim mang màu sắc tội phạm, hành động và kịch tính, với nhiều màn đối đầu được xây dựng xoay quanh những ván bài sinh tử.

Đáng chú ý, sự góp mặt của Hồng Đào giúp bộ phim nhận được thêm sự quan tâm từ khán giả Việt Nam. Nữ diễn viên là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt và từng hoạt động song song tại thị trường Mỹ. Việc xuất hiện trong một dự án điện ảnh Hàn Quốc cũng đánh dấu một màu sắc mới trong hành trình diễn xuất của cô.

Thời gian qua, Hồng Đào liên tục có những dự án đáng chú ý tại cả Việt Nam và quốc tế. Nữ diễn viên duy trì hoạt động giữa hai thị trường, vừa tham gia các dự án điện ảnh trong nước, vừa góp mặt trong những tác phẩm có yếu tố quốc tế.

Hồng Đào góp mặt cùng dàn sao đình đám trong TAZZA: The Song of Beelzebub.

Với TAZZA: The Song of Beelzebub, Hồng Đào không phải gương mặt trung tâm của tác phẩm nhưng sự xuất hiện của cô vẫn là điểm được khán giả Việt chú ý khi bộ phim đạt thành tích phòng vé tích cực tại Hàn Quốc.

Mốc doanh thu hơn 10 triệu USD cũng giúp TAZZA: The Song of Beelzebub trở thành một trong những dự án Hàn Quốc đáng chú ý tại phòng vé thời điểm hiện tại. Đặc biệt, con số này được ghi nhận trong bối cảnh phim phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm khác đang cùng trình chiếu tại thị trường nội địa.

Từ một dự án điện ảnh Hàn Quốc, TAZZA: The Song of Beelzebub đang tạo được sức hút nhất định nhờ câu chuyện kịch tính, thương hiệu Tazza quen thuộc và dàn diễn viên đa dạng. Thành tích phòng vé của tác phẩm cũng khiến sự góp mặt của Hồng Đào được khán giả Việt quan tâm hơn.