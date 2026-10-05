Taylor Swift diện váy kẻ caro sành điệu khi xuất hiện cùng Dakota Johnson

Taylor Swift gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện trên chương trình Saturday Night Live (SNL) cùng Dakota Johnson, đồng thời ghi điểm với phong cách thời trang mang đậm không khí mùa thu.

Nữ ca sĩ diện một chiếc váy Simkhai họa tiết kẻ caro, thiết kế trễ vai, khi góp mặt trong phần độc thoại mở màn của Dakota Johnson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo bằng thắt lưng dây xích của Saint Laurent, vòng tay Cartier Love Unlimited và đôi boots cao đến đầu gối của Burberry.

Taylor Swift xuất hiện trên chương trình Saturday Night Live (SNL) cùng Dakota Johnson.

Trang phục họa tiết kẻ caro của Taylor Swift gợi nhớ đến thiết kế trễ vai của Vivienne Westwood mà cô từng diện khi đến cổ vũ chồng hiện tại, Travis Kelce trong một trận đấu của đội Kansas City Chiefs hồi tháng 10/2024.

Taylor Swift và Travis Kelce kết hôn vào ngày 3/7 tại Madison Square Garden, New York, trước sự chứng kiến của hàng trăm ngôi sao nổi tiếng. Trong số khách mời có Dakota Johnson.

Màn xuất hiện bất ngờ của Taylor Swift trên SNL diễn ra không lâu sau khi Dakota Johnson góp mặt trong MV mới của nữ ca sĩ mang tên Patient Zero, phát hành ngày 27/9.

Trong phần độc thoại mở màn, Dakota Johnson thoải mái nhắc đến chuyện tình cảm của mình. Nữ diễn viên từng chia tay Chris Martin sau 8 năm bên nhau vào tháng 6/2025, trước khi kết thúc mối quan hệ kéo dài một năm với ca sĩ Role Model vào tháng 8 vừa qua.

Dakota Johnson hài hước gọi đây là hai cuộc chia tay rất công khai, rất tệ hại với hai nhạc sĩ tuyệt vời. Nữ diễn viên tiếp tục đùa về những người yêu cũ: “Một số người trong số họ không đi giày, một số người thì rất tệ trên giường. Tất cả đều nhắn tin cho tôi. Nhưng đó không phải lỗi của tôi”.

So sánh những mối tình trong quá khứ với chủ đề bộ phim mới Verity, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Colleen Hoover, Dakota Johnson nói đùa: “Có những người rời khỏi buổi hòa nhạc với đồ lưu niệm, còn tôi rời khỏi đó với một mối quan hệ kéo dài hai năm rưỡi”.

Sau đó, Dakota Johnson chuyển sang nói về những người bạn luôn ủng hộ cô: “Nhưng tôi có những người bạn rất tuyệt. Họ không phán xét tôi vì chuyện tôi hẹn hò với những người đàn ông này. Họ thực sự rất ủng hộ tôi”. Ngay lúc đó, Taylor Swift bước lên sân khấu.

Dakota Johnson lập tức giới thiệu bạn thân bằng câu nói hài hước: “Thưa quý vị, đây chính là chuyên gia trị liệu của tôi”. Taylor Swift đáp lại: “Thực ra tôi không phải chuyên gia trị liệu của cô. Cô chỉ đến nhà tôi mỗi tuần một lần với một chai rượu rỗng rồi hỏi tôi có muốn một ít không”.

Dakota Johnson giới thiệu Taylor Swift là chuyên gia trị liệu của mình.

Hiện Dakota Johnson được đồn đoán đang hẹn hò Machine Gun Kelly sau khi cả hai bị bắt gặp trong một buổi hẹn hò tại New York vào đầu tháng trước.

Tình bạn giữa Dakota Johnson và Taylor Swift được cho là bắt đầu ít nhất từ năm 2015 khi cả hai cùng tham gia chương trình kỷ niệm 40 năm Saturday Night Live. Một năm sau, họ tiếp tục được bắt gặp đi chơi cùng nhau tại New York với người bạn chung Cara Delevingne.