Nhan sắc mỹ nhân áo số 371 gây sốt Trại Buôn Người: Từng là 'hot girl niềng răng', ngoài đời đã là mẹ 2 con

Trại Buôn Người đang là một trong những phim Việt nhận được nhiều sự chú ý tại phòng vé. Bên cạnh dàn diễn viên chính, một số gương mặt đảm nhận vai phụ cũng bất ngờ được khán giả quan tâm.

Trong số đó có nhân vật Trinh, nạn nhân mang áo số 371. Đây là nhân vật có số phận bi kịch, trải qua nhiều tình huống khắc nghiệt tại sào huyệt của đường dây buôn người.

Dù không thuộc tuyến chính, Trinh vẫn có khá nhiều đất diễn. Một số phân cảnh của nhân vật, trong đó có cảnh nhạy cảm, trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sau khi phim công chiếu.

Người đảm nhận vai Trinh là diễn viên Lê Khánh Linh, sinh năm 1996, quê An Giang. Trước khi xuất hiện trong Trại Buôn Người, cô đã hoạt động với vai trò mẫu ảnh, diễn viên nhưng vẫn là gương mặt tương đối mới với số đông khán giả điện ảnh.

Từng được biết đến với biệt danh “hot girl niềng răng”

Năm 2018, Lê Khánh Linh từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ hành trình niềng răng kéo dài khoảng 4 năm. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng thời đi học, cô khá tự ti vì hàm răng không đều. Khánh Linh bắt đầu niềng răng từ năm lớp 8 và ngoại hình thay đổi khá rõ sau khi hoàn thành quá trình chỉnh nha.

Những hình ảnh trước và sau khi niềng răng của cô từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thời điểm đó, sự thay đổi khiến có người đặt câu hỏi liệu cô có can thiệp thẩm mỹ hay không. Khánh Linh cho biết ngoài chỉnh nha, cô không thực hiện thêm các phương pháp chỉnh sửa khác.

Sau đó, người đẹp học trang điểm và bắt đầu công việc người mẫu ảnh. Sở hữu gương mặt thanh tú cùng vóc dáng cân đối, Khánh Linh có thể biến hóa với nhiều phong cách. Khi nhẹ nhàng, nữ tính; lúc lại cá tính hoặc lựa chọn những trang phục tôn vóc dáng.

Từ công việc mẫu ảnh, cô dần thử sức trong lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong MV ca nhạc, phim ngắn và một số dự án điện ảnh.

Khánh Linh từng tham gia phim ngắn Chàng trai của em, tác phẩm được ghi nhận thu hút khoảng 50 triệu lượt xem. Cô cũng xuất hiện trong một số dự án khác trước khi đảm nhận vai Trinh trong Trại Buôn Người.

Ngoài đời đã là mẹ 2 con

Trái với hình ảnh nạn nhân mang áo số 371 nhiều bi kịch trên màn ảnh, cuộc sống đời thường của Lê Khánh Linh nhận được sự quan tâm khi cô đã là mẹ của 2 con.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên các con. Hai bé sở hữu vẻ ngoài đáng yêu và thường nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện cùng mẹ.

Sau khi làm mẹ, Khánh Linh vẫn duy trì công việc liên quan đến nghệ thuật, làm mẫu và sáng tạo nội dung. Cô cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường, các bộ ảnh thời trang và quá trình tham gia những dự án mới.

Ở tuổi 30, nữ diễn viên vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung. Cách trang điểm, làm tóc và lựa chọn trang phục của cô thay đổi linh hoạt tùy hoàn cảnh, từ hình ảnh giản dị trong đời thường đến phong cách chỉn chu khi đứng trước ống kính.

Sự xuất hiện trong Trại Buôn Người giúp Lê Khánh Linh được nhiều khán giả điện ảnh biết đến hơn. Trước đó, cô đã có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội nhưng chưa phải cái tên quen thuộc với số đông.

Trại Buôn Người do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9. Phim khai thác câu chuyện những người bị dụ dỗ bởi lời mời “việc nhẹ, lương cao”, sau đó rơi vào đường dây buôn người và lừa đảo xuyên biên giới.

Tính tới 7h30 ngày 5/10, phim đã vượt 290 tỷ đồng ở ngày thứ 10 công chiếu. Quy mô của đoàn phim cũng gây chú ý khi hơn 700 diễn viên tham gia các đại cảnh, góp phần tạo nên bối cảnh đông người tại sào huyệt tội phạm.

Trong dàn diễn viên đông đảo ấy, vai Trinh của Khánh Linh không có thời lượng như các nhân vật chính nhưng vẫn để lại dấu ấn. Sau khi bộ phim tạo hiệu ứng tại phòng vé, cái tên Lê Khánh Linh cũng được nhiều khán giả tìm kiếm hơn.