Chiếu phim 'Em bé Hà Nội', 'Đào, phở và piano' nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chương trình nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của ngày Thủ đô hoàn toàn được giải phóng, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội.

Chương trình Những ngày phim Việt Nam chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Ảnh: Viện Phim Việt Nam

Từ ngày 7 đến ngày 9-10, khán giả sẽ được thưởng thức 3 bộ phim truyện đặc sắc tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội), với các suất chiếu vào 9h.

Trong đó, phim truyện “Em bé Hà Nội” sản xuất năm 1974, do NSND Hải Ninh đạo diễn, là câu chuyện cảm động về sự kiên cường và niềm tin tưởng, lạc quan của người dân Hà Nội trong bối cảnh chiến tranh chống Mỹ đầy khốc liệt.

Phim "Em bé Hà Nội" được chọn chiếu dịp này. Ảnh: Hãng Phim

Phim xoay quanh hành trình của Ngọc Hà, cô bé Hà Nội 12 tuổi bị lạc mất gia đình sau một trận bom ác liệt, phải đối mặt với đau thương và đi tìm cha chiến sĩ của mình. Tác phẩm có sự tham gia dàn diễn viên tài năng Lan Hương, Thế Anh, Trà Giang…, được đánh giá cao tại các liên hoan phim trong và ngoài nước.

Phim truyện “Ngày về” sản xuất năm 1986 của đạo diễn Tự Huy. Phim lấy bối cảnh tại thành phố Hải Phòng, phản ánh chân thực cuộc sống và tâm lý của người lính khi từ chiến trường trở về địa phương đối mặt với những bộn bề, thử thách đời thường.

Phim "Đào, phở và piano" được chọn chiếu dịp này. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim truyện “Đào, phở và piano” sản xuất năm 2023 của đạo diễn Phi Tiến Sơn là tác phẩm gây “sốt” một thời gian dài sau khi ra mắt. Phim tái hiện những khoảnh khắc dữ dội và hào hùng nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội của quân và dân Thủ đô cuối năm 1946, đầu năm 1947.

Qua bộ phim, hình ảnh người dân Thủ đô hiện lên với vẻ đẹp giản dị, yêu nước, cốt cách hào hoa, phong nhã. Họ yêu cuộc sống, nhưng đầy quả cảm và sẵn sàng hy sinh để gìn giữ mảnh đất Hà Nội. Phim có sự tham gia của NSND Trung Hiếu, NSND Trần Lực, diễn viên Doãn Quốc Đam, Cao Thùy Linh, Anh Tuấn, Nguyệt Hằng…