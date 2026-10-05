Đêm nhạc Văn Cao - Trịnh Công Sơn: Gặp nhau trong những giai điệu vượt thời gian

Bốn trong số các nữ nghệ sĩ tham gia đêm nhạc “Từ Thiên thai đến Ở trọ…”. Ảnh BTC cung cấp

Chương trình đưa âm nhạc của nhạc sĩ Văn Cao và Trịnh Công Sơn vào cùng một mạch diễn, nối từ những giai điệu lãng mạn, bay bổng của Văn Cao đến những ca khúc đậm chất suy tư về tình yêu và thân phận của Trịnh Công Sơn.

Đêm nhạc của hai nhạc sĩ lớn trong âm nhạc Việt. Ảnh BTC cung cấp

Phần đầu chương trình giới thiệu các tác phẩm của Văn Cao như Thiên thai, Suối mơ, Bến xuân, Trương Chi, Trường ca Sông Lô, Mùa xuân đầu tiên... Ca sĩ Đào Tố Loan thể hiện Bến xuân và Trường ca Sông Lô.

Nữ nghệ sĩ cho biết đây là một trải nghiệm đặc biệt khi được thể hiện hai ca khúc với những sắc thái khác nhau, từ chất trữ tình, lãng mạn đến âm hưởng hào hùng, giàu tình yêu quê hương, đất nước.

“Với tôi, âm nhạc Văn Cao luôn có một sức hút rất riêng. Tôi mong muốn qua phần thể hiện của mình, khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp trong âm nhạc Văn Cao và những rung động mà ông gửi gắm qua từng tác phẩm”, Đào Tố Loan chia sẻ.

Với Trương Chi, ca sĩ Viết Danh lựa chọn cách thể hiện tiết chế, tập trung vào chiều sâu nội tâm của nhân vật.

Ở phần hai, khán giả nghe lại những ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn như Hạ trắng, Nắng thủy tinh, Diễm xưa, Mưa hồng, Phôi pha. Ca sĩ Hà Lê trình diễn Nhớ mùa thu Hà Nội và Huế - Sài Gòn - Hà Nội.

Nam ca sĩ cho biết anh chú trọng giữ tinh thần nguyên tác, đồng thời đưa vào phần trình diễn cách xử lý phù hợp với phong cách cá nhân.

Một số nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Ảnh BTC cung cấp

NSND Trần Bình, tác giả kịch bản và Tổng đạo diễn chương trình, cho biết ý tưởng của chương trình bắt đầu từ sự gặp gỡ giữa hai tư tưởng âm nhạc lớn. Nếu Văn Cao đưa người nghe qua những cõi mộng giàu chất trữ tình, lãng mạn và những bản trường ca hào hùng về dân tộc, thì Trịnh Công Sơn gợi mở những suy tư về thân phận con người, tình yêu và cuộc sống.

Hai phong cách khác biệt cùng gặp nhau ở những giai điệu vượt thời gian, ca từ giàu tính nhân văn và những rung động sâu sắc về con người, tình yêu, quê hương, đất nước.

Bên cạnh phần trình diễn của các ca sĩ, chương trình kết hợp dàn xướng âm, vũ đạo đương đại và dàn nhạc bán cổ điển, tạo cách thể hiện mới cho những tác phẩm đã quen thuộc với công chúng.

Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) tổ chức, NSƯT Quỳnh Trang chỉ đạo nghệ thuật, NSND Trần Bình làm tổng đạo diễn và tác giả kịch bản.