Myla - con gái lai Tây của Hà Anh: 8 tuổi có vóc dáng phổng phao, sống tình cảm

Hà Anh mới đây đã khoe Myla - con gái lai Tây trên trang cá nhân với những dòng tình cảm. Cô kể, con gái Myla từng rủ mẹ chơi trò phục vụ, trong đó cô bé sẽ giúp mẹ mọi việc trong vòng 20 phút. Nhân cơ hội này, Hà Anh nhờ con vứt rác, đánh răng và lấy bông tẩy trang, dầu tẩy trang cho mẹ. Myla vui vẻ làm theo, để mẹ có thể nằm nghỉ mà không cần động tay.Tuy nhiên, khi nảy ra ý định cắt chanh để pha nước rửa mặt cho mẹ, Myla đã bị Hà Anh ngăn cản vì lo con có thể bị đứt tay. Dù vậy, cô bé vẫn khẳng định sẽ dùng dao của mình và không để bị thương. Hà Anh giải thích rằng ngay cả dao của con cũng có thể gây đứt tay, nhưng khi cô quay đi cất bông tẩy trang, Myla đã chạy vào nhà tắm với đôi mắt rưng rưng, báo rằng mình bị đứt tay thật.

Thương con, Hà Anh vừa băng vết thương vừa không khỏi xót xa, tự trách bản thân đã không đứng cạnh giám sát khi để con sử dụng dao. Trong lúc được mẹ chăm sóc, Myla than đau và ước rằng nếu có thể nhìn thấy trước tương lai, cô bé đã không cắt tay mình. Hà Anh liền nhắc lại rằng mẹ đã dự đoán được chuyện này và cảnh báo trước nhưng con không chịu nghe lời. Qua câu chuyện, Hà Anh nhận thấy ở tuổi lên 8, Myla bắt đầu thể hiện rõ quan điểm cá nhân và có những bước đi vượt ra ngoài sự kiểm soát của bố mẹ. Theo cô, đây là giai đoạn phụ huynh cần kiên nhẫn giải thích, đồng thời giữ sự nghiêm khắc và cứng rắn cần thiết trong việc dạy con. Nữ siêu mẫu cho rằng trẻ cần được tôn trọng nhưng cũng phải hiểu rõ vai trò của mình và của bố mẹ, bởi tôn trọng con không đồng nghĩa với việc để con muốn làm gì cũng được.

Hà Anh cũng nhớ lại khi Myla 6 tuổi, cô bé từng hứa sẽ luôn yêu mẹ, dù biết rằng nhiều người cho rằng trẻ bước vào tuổi thiếu niên thường không còn gần gũi với bố mẹ. Lời nói ngây thơ ấy khiến nữ siêu mẫu vừa buồn cười vừa xúc động, bởi con gái đã sớm lo lắng về sự thay đổi trong mối quan hệ gia đình và mong muốn giữ tình yêu dành cho bố mẹ mãi mãi.

Đến năm 8 tuổi, Myla vẫn rất quấn quýt mẹ. Thỉnh thoảng, cô bé xin ngủ cùng Hà Anh, muốn mẹ kể chuyện ngắn trước giờ đi ngủ hoặc nằm bên cạnh thêm một lúc. Những điều giản dị ấy khiến nữ siêu mẫu hạnh phúc vì vẫn được con cần đến.

Dẫu vậy, Hà Anh cũng ý thức rằng các con rồi sẽ lớn lên, dần có thế giới riêng và không còn phụ thuộc vào mẹ như hiện tại.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Myla bước vào tuổi trưởng thành, có thể thấy mẹ không còn đủ trẻ trung, thú vị trong mắt mình. Thậm chí, nữ siêu mẫu còn hình dung đến lúc bản thân mong ngóng có cháu, để rồi nhận ra đó là vòng tuần hoàn tự nhiên của cuộc sống mà dường như chẳng ai có thể tránh khỏi.

Trước đó, khi chia sẻ với Gia đình&Xã hội, Hà Anh cũng tâm sự vợ chồng cô rất nghiêm khắc nhưng không áp đặt con. Họ muốn đồng hành cùng con hơn là tạo ra những quy tắc khắt khe.

Chính điều đó đã khiến vợ chồng Hà Anh luôn nhận được sự tin tưởng, chia sẻ từ con cái.