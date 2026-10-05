Khản giả phản ứng khi MC Đại Nghĩa công khai bày tỏ với Phương Mỹ Chi

Sau đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi diễn ra tại sân Tao Đàn, thu hút khoảng 5.000 khán giả, MC Đại Nghĩa có bài viết dài trên trang cá nhân để chia sẻ cảm xúc về chương trình và dành lời chúc mừng đến nữ ca sĩ.

Mở đầu bài viết, Đại Nghĩa nhắc đến khoảnh khắc đáng nhớ khi cùng khán giả dầm mưa trong đêm diễn. Từ trải nghiệm này, nam MC dành nhiều lời khen cho bước chuyển mình của Phương Mỹ Chi. Anh đánh giá cao cách nữ ca sĩ kết hợp âm nhạc hiện đại với chất liệu dân ca quen thuộc, tạo nên hình ảnh trẻ trung nhưng vẫn giữ được dấu ấn quê hương.

MC Đại Nghĩa vừa có những lời nhắn nhủ đầy tình cảm dành cho Phương Mỹ Chi sau đêm nhạc Dân chơi dân ca.

"Chúc mừng Phương Mỹ Chi đã có một bước chuyển mình thật rực rỡ trong Dân chơi dân ca. Vẫn giọng hát ngọt ngào đó, vẫn dòng nhạc mang âm hưởng dân ca mà con đã được khán giả yêu thương, nhưng giờ đây đã kết hợp cùng âm nhạc hiện đại để làm nên một Phương Mỹ Chi rất mới, rất trẻ trung nhưng vẫn giữ được cái chất của quê hương, tự tình dân tộc", anh viết.

Khép lại bài chia sẻ, Đại Nghĩa chúc Phương Mỹ Chi tiếp tục được khán giả đón nhận với những kế hoạch mới, đồng thời mong nữ ca sĩ vẫn giữ sự dễ thương, gần gũi như hình ảnh quen thuộc.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ yêu thích trước những chia sẻ tình cảm của nam MC dành cho Phương Mỹ Chi, đồng thời dành lời khen cho Dân chơi dân ca. Một khán giả bình luận: "Show đỉnh và nhiều xuất hiện bất ngờ quá ạ".

Phần dẫn chuyện của Đại Nghĩa cũng để lại ấn tượng với người xem. Một khán giả nhận xét: "Chú dẫn chuyện hay quá ạ, giọng chú hay và truyền cảm nữa, mở màn là con thích thú và phấn khích". Người khác viết: "Anh quá đỉnh. Biết anh từ vở Lớp học phép thuật, quá duyên luôn".

Sau đêm diễn tại TP.HCM, khán giả tiếp tục mong chờ Day 2 của Dân chơi dân ca tại Hà Nội vào ngày 7/11. Một bình luận thể hiện sự háo hức: "Đồng bào Hà Nội chào đón nhiệt tình ekip của Mỹ Chi và anh Đại Nghĩa vào 07/11 tới anh ơi!".

Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi diễn ra tại sân Tao Đàn, thu hút khoảng 5.000 khán giả.

Thực tế, Đại Nghĩa và Phương Mỹ Chi là những người đồng nghiệp gắn bó từ nhiều năm trước. Hai nghệ sĩ từng có dịp đồng hành trong một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2015, khi Phương Mỹ Chi còn ở tuổi thiếu niên. Qua nhiều năm, nam MC vẫn dành sự quan tâm và ủng hộ cho những hoạt động nghệ thuật của đàn em.

Với hơn một thập kỉ hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi từng bước mở rộng hình ảnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2025, cô đảm nhận vai Mỹ Tiên trong Nhà Gia Tiên của đạo diễn Huỳnh Lập. Nhân vật là một cô gái Gen Z làm công việc sáng tạo nội dung, đồng thời mang những tổn thương từ các biến cố trong gia đình. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 242 tỷ đồng, giúp Phương Mỹ Chi có thêm dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh. Sang năm 2026, nữ ca sĩ tập trung chủ yếu cho âm nhạc và gặt hái được nhiều thành công.

Trong nhạc hội Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi, nghệ sĩ Đại Nghĩa đảm nhận vai trò người dẫn chuyện.

Ở phía đối diện, bên cạnh vai trò MC, Đại Nghĩa cũng duy trì hoạt động diễn xuất. Trong tháng 10, nam nghệ sĩ dự kiến trở lại màn ảnh rộng với hai dự án Án Mạng Karaoke và Mẹ Mìn. Với Án Mạng Karaoke, anh vào vai thầy Tuệ Giác, đồng hành cùng Tâm (Đoàn Thiên Ân) và nhóm nhân vật bị cuốn vào một vụ án mạng bí ẩn trên núi. Bộ phim mang màu sắc trinh thám, hài hước, xoay quanh nhóm người bất ngờ trở thành nghi phạm sau một vụ án.

Trong khi đó, Mẹ Mìn khai thác màu sắc kinh dị, bí ẩn và tâm lý. Phim kể về một thực thể có khả năng biến điều ước của con người thành hiện thực, nhưng mỗi mong muốn đều đi kèm một cái giá. Đại Nghĩa nằm trong dàn diễn viên của tác phẩm, song thông tin về nhân vật anh đảm nhận chưa được công bố.

Qua nhiều năm, Phương Mỹ Chi đã có nhiều thay đổi về hình ảnh và con đường nghệ thuật. Với MC Đại Nghĩa, nữ ca sĩ vẫn là đàn em mà anh dành nhiều sự quan tâm. Những lời nam nghệ sĩ gửi gắm sau Dân chơi dân ca vì thế mang theo sự ghi nhận dành cho hành trình trưởng thành của cô.