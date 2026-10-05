Mỹ nhân VTV quê Phú Thọ lấy chồng cầu thủ, mang thai con đầu lòng vẫn xinh đẹp, từng nghén nặng chỉ còn 43,5kg

MC Huyền Trang, thường được khán giả biết đến với biệt danh Mù Tạt, đang bước vào những tháng cuối của thai kỳ.

Mới đây, nữ MC thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên ông xã Phạm Đức Huy. Huyền Trang diện áo croptop, để lộ vòng hai lớn rõ rệt. Dù ngày sinh đang đến gần, vóc dáng của cô vẫn khá gọn gàng, gương mặt tươi tắn.

Trong một khoảnh khắc, Đức Huy đứng phía sau, nhẹ nhàng ôm bụng bầu của vợ. Sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và hành trình chuẩn bị đón thành viên mới.

Bụng bầu lớn vẫn lên sóng trực tiếp

Huyền Trang sinh năm 1993, quê Phú Thọ. Cô là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam qua nhiều chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao...

Ngoài vai trò MC, người đẹp còn thử sức với diễn xuất và từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình.

Trong suốt thai kỳ, Huyền Trang vẫn duy trì công việc. Khi vòng hai ngày càng lớn, cô tiếp tục xuất hiện trên sóng, thậm chí đảm nhận các chương trình trực tiếp.

Nhờ cách lựa chọn trang phục phù hợp, trong một số lần lên hình, bụng bầu của nữ MC không lộ quá rõ. Cô vẫn giữ phong thái tự tin, linh hoạt khi dẫn chương trình và tương tác với khách mời.

Tuy nhiên, khi ngày sinh đang đến gần, Huyền Trang cho biết cô chuẩn bị thực hiện những buổi dẫn trực tiếp cuối cùng trong năm trước khi tạm nghỉ để dành thời gian cho việc sinh con và chăm sóc em bé. Nữ MC hẹn khán giả sẽ trở lại vào năm sau.

Trước đó, ngày 25/6, đúng dịp sinh nhật, Huyền Trang công khai chuyện mang thai con đầu lòng. Cô chia sẻ hình ảnh bên Đức Huy cùng ảnh siêu âm của em bé. Hai vợ chồng cũng tiết lộ tên gọi ở nhà của con là Mica.

Từng nghén nặng, có thời điểm chỉ còn 43,5kg

Hình ảnh rạng rỡ ở những tháng cuối thai kỳ trái ngược với quãng thời gian khá vất vả mà Huyền Trang trải qua lúc mới mang thai.

Nữ MC từng tiết lộ bị nghén khá nặng. Cơ thể mệt mỏi, suy nhược và sụt cân, có thời điểm cân nặng của cô chỉ còn 43,5kg. Sau giai đoạn đầu nhiều khó khăn, sức khỏe của Huyền Trang dần ổn định. Cô tiếp tục công việc trong khả năng của mình, đồng thời thường xuyên chia sẻ những thay đổi của cơ thể khi mang thai.

Nữ MC cũng không ngại khoe vòng hai ngày càng lớn trong những bộ trang phục đời thường hay bikini. Hình ảnh của cô nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài tươi tắn trong thai kỳ.

Năm 2026 đánh dấu nhiều thay đổi trong cuộc sống của Huyền Trang khi cô vừa kết hôn, vừa chuẩn bị làm mẹ lần đầu.

Phạm Đức Huy cũng là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sau khi về chung một nhà, cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau trong những khoảnh khắc đời thường.

Hiện tại, khi ngày đón con đầu lòng đã đến gần, Huyền Trang chuẩn bị tạm rời những chương trình trực tiếp để nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Sau hành trình từ những ngày nghén nặng, sụt cân đến lúc bụng bầu lớn rõ rệt, nữ MC đang háo hức chờ đón vai trò mới - làm mẹ.

Ảnh: FBNV