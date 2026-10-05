Cuộc sống hiện tại của Hồng Đào bên hai con gái ở Mỹ

Mới đây, Hồng Đào đăng tải loạt khoảnh khắc bên hai cô con gái nhân dịp sinh nhật. Nữ nghệ sĩ viết: “Sinh nhật mình năm nay, đứa nào về được thì về, đứa nào bận đi làm không về được thì mình xách thân lên thăm. Đứa lớn về nhà nấu ăn đãi mẹ, đứa nhỏ ở xa dẫn mẹ đi chơi, một công đôi ba chuyện, vậy là lời quá rồi”. Hồng Đào cũng bày tỏ: “Sinh nhật mình đã qua mà giờ nghĩ lại vẫn thấy vui và ấm áp”.

Những chia sẻ đời thường của Hồng Đào nhận được sự chú ý bởi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, điều khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc hiện tại lại đến từ những khoảnh khắc bình dị bên hai con. Hai con gái của Hồng Đào là Phương Vân (Vicky) và Sophia Minh Châu đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng tại Mỹ và không hoạt động trong showbiz.

Hồng Đào đăng tải loạt khoảnh khắc bên hai cô con gái nhân dịp sinh nhật.

Hồng Đào từng cho biết cô xem hai con như những người bạn đồng hành trong cuộc sống. Ba mẹ con duy trì sự gắn kết dù không phải lúc nào cũng ở gần nhau, thường xuyên trò chuyện và cập nhật những câu chuyện thường ngày. Mỗi khi Hồng Đào trở về Việt Nam đóng phim, các con vẫn theo dõi và ủng hộ những lựa chọn nghề nghiệp mới của mẹ.

Ở Mỹ, Hồng Đào chủ yếu dành thời gian cho gia đình, trong khi vẫn thường xuyên trở về Việt Nam làm việc. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ tạo dấu ấn mạnh ở lĩnh vực điện ảnh sau khi liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm có doanh thu cao.

Một trong những cột mốc lớn nhất là Mai, bộ phim của Trấn Thành ra mắt năm 2024. Tác phẩm đạt khoảng 551 tỷ đồng tại phòng vé Việt, trong đó Hồng Đào đảm nhận vai bà Đào. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng với doanh thu khoảng 87 tỷ đồng, Chị Dâu hơn 113 tỷ đồng, Mang Mẹ Đi Bỏ khoảng 171,7 tỷ đồng và Cục Vàng Của Ngoại khoảng 82 tỷ đồng.

Nghệ sĩ Hồng Đào.

Năm 2026 tiếp tục là giai đoạn Hồng Đào hoạt động tích cực. Nữ nghệ sĩ góp mặt trong Lên Hương với vai bà Mũi, đồng thời tham gia dự án Hàn Quốc Tazza 4: The Song of Beelzebub trong vai Chủ tịch Thảo. Bên cạnh đó, Hồng Đào còn có Ngày Con Còn Mẹ dự kiến ra rạp ngày 11/11 và Người Mẹ Xấu dự kiến khởi chiếu ngày 31/12.

Trong đó, Lên Hương là một dấu mốc đáng chú ý khi Hồng Đào có dịp tái hợp người bạn thân Hồng Vân trên màn ảnh. Bộ phim ra rạp từ ngày 18/9/2026 và đạt hơn 93 tỷ đồng tính đến sáng 5/10.

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn duy trì nhịp làm nghề với nhiều dự án mới, nhưng những chia sẻ gần đây cho thấy gia đình vẫn là phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Sau nhiều biến động, Hồng Đào đang tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị khi được làm nghề mình yêu thích và có gia đình luôn đồng hành, sẻ chia.