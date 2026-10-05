Điều khiến Cát Tường và Trung Dũng không khỏi lo lắng

Mới đây, Cát Tường đăng tải hình ảnh hậu trường ghi hình talkshow cùng Trung Dũng kèm dòng trạng thái: “Thật buồn khi biết có những hội nhóm mà chủ đề là ‘Con Ghét Bố Mẹ’ vì sao ra nông nỗi này? Mời cả nhà chia sẻ cùng Tường và Anh Dũng nha!”. Đây cũng là chủ đề được Cát Tường và Trung Dũng lựa chọn cho tập 5 của chương trình Thật và Giả.

Theo đó, Cát Tường và Trung Dũng cùng bàn luận về sự tồn tại của những cộng đồng trên mạng xã hội có tên “Con Ghét Bố Mẹ”. Cụm từ này gây chú ý bởi phía sau hai chữ “ghét” có thể là nhiều câu chuyện liên quan đến khoảng cách thế hệ, cách cha mẹ nuôi dạy con, sự áp đặt, thiếu chia sẻ hoặc những khúc mắc chưa được giải quyết trong gia đình.

Cát Tường chia sẻ hình ảnh hậu trường talkshow cùng Trung Dũng.

Với Cát Tường, việc một nhóm trên mạng xã hội được hình thành xoay quanh chủ đề này khiến nữ nghệ sĩ suy ngẫm. Từ câu chuyện trên mạng, Cát Tường và Trung Dũng mở rộng cuộc trò chuyện sang cách cha mẹ và con cái nhìn nhận, lắng nghe và đối thoại với nhau.

Bên cạnh nội dung được bàn luận, mối quan hệ lâu năm giữa Cát Tường và Trung Dũng cũng nhận được sự quan tâm. Hai nghệ sĩ quen biết nhau từ những ngày đầu bước vào nghề, từng học chung môi trường sân khấu và duy trì tình anh em, đồng nghiệp suốt hơn 30 năm. Trung Dũng từng cho biết anh xem Cát Tường như em gái, trong khi nữ nghệ sĩ cũng nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là anh em thân thiết ngoài đời.

Sự thân thiết lâu năm cùng nhiều lần đóng vai vợ chồng trên màn ảnh khiến Cát Tường và Trung Dũng không ít lần bị khán giả ghép đôi. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định mối quan hệ ngoài đời là tình anh em. Đáng chú ý, Cát Tường cho biết cô từng không vội đính chính tin đồn vì hình ảnh vợ chồng trên phim không gây ảnh hưởng đến ai và thậm chí tạo hiệu ứng tốt cho tác phẩm.

Cát Tường và Trung Dũng.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Cát Tường và Trung Dũng đều có dấu ấn riêng trên màn ảnh. Trung Dũng bắt đầu được biết đến qua nhiều bộ phim như Thung lũng hoang vắng, Gái nhảy, Võ lâm truyền kỳ, Lạc giới và Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Trong đó, Lạc giới giúp nam diễn viên nhận giải ở các hạng mục dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc, còn Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đạt khoảng 273,1 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Ở mảng truyền hình, Trung Dũng ghi dấu với Gạo nếp gạo tẻ, Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Nữ chủ... Vai Kiệt trong Gạo nếp gạo tẻ từng giúp nam diễn viên nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả.

Trong khi đó, Cát Tường cũng có hành trình nhiều năm trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong Nhà có 5 nàng tiên, Tía tui là cao thủ, Siêu lừa gặp siêu lầy cùng nhiều tác phẩm truyền hình. Riêng Siêu lừa gặp siêu lầy đạt khoảng 121 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Sau nhiều năm đồng hành trong nghề, Cát Tường và Trung Dũng hiện tiếp tục tạo dấu ấn bằng Thật và Giả. Thay vì chỉ khai thác câu chuyện showbiz, cả hai lựa chọn những vấn đề gần gũi với đời sống để cùng trò chuyện.

Với chủ đề “Con Ghét Bố Mẹ”, Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục mở rộng nội dung sang những vấn đề được quan tâm trong đời sống, qua đó tạo thêm không gian để khán giả cùng chia sẻ và nhìn nhận câu chuyện từ nhiều góc độ.