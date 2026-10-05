'Avatar' bị hạ gục

Theo Variety, cuộc chiến doanh thu giữa hai bom tấn hàng đầu lịch sử điện ảnh vừa có bước ngoặt mới. Nhờ đợt tái xuất phòng vé gần đây do Disney phát hành, Avengers: Endgame (2019) đã đạt mốc 2,925 tỷ USD toàn cầu, qua đó vượt qua Avatar (2,093 tỷ USD với 2,923 tỷ USD sau 5 lần chiếu lại) để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Avatar của đạo diễn James Cameron từng giữ vị trí số một suốt một thập kỷ kể từ năm 2009. Đến năm 2019, biệt đội siêu anh hùng Marvel lần đầu vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, vào năm 2021, Avatar đòi lại ngôi vương nhờ đợt phát hành lại nhằm chuẩn bị cho ra mắt phần hai Avatar: The Way of Water. Giờ đây, sau 5 năm, các siêu anh hùng Trái Đất đã một lần nữa chiến thắng tộc người Na’vi trên bảng xếp hạng lịch sử.

Dù bộ phim nào nằm ở vị trí số 1, Disney vẫn là cái tên thắng lớn. Sau thương vụ thâu tóm 20th Century Fox vào năm 2019, Disney hiện nắm giữ 7 trong số 10 tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại, bao gồm Avatar: The Way of Water (2,33 tỷ USD), Titanic (2,26 tỷ USD) và Avengers: Infinity War (2,05 tỷ USD).

Avengers: Endgame trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Ảnh: Walt Disney Co.

Lần tái xuất này của Endgame mang về hơn 126 triệu USD toàn cầu. Đây là chiến dịch truyền thông chiến lược của Disney và Marvel nhằm hâm nóng không khí trước khi ra mắt Avengers: Doomsday vào tháng 12 tới.

Avengers: Endgame từng là cột mốc đỉnh cao khép lại chặng đường 10 năm với 21 bộ phim, quy tụ dàn sao đình đám như Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Black Widow), Tom Holland (Spider-Man), Chadwick Boseman (Black Panther) và Anthony Mackie (Falcon).

Sau giai đoạn phong độ trồi sụt hậu đại dịch, Marvel đang đặt cược lớn vào Doomsday để quy tụ lại dàn siêu anh hùng. Bộ phim do anh nhà Russo (Anthony và Joe Russo) chỉ đạo, đánh dấu tác phẩm thứ 39 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Lượng khán giả nườm nượp đến xem lại Endgame đang khiến các nhà rạp kỳ vọng Doomsday sẽ trở thành cú hích phòng vé lớn nhất năm. Trước đó, bom tấn Spider-Man: Brand New Day ra mắt mùa hè này cũng đã cán mốc 2,5 tỷ USD, nâng tổng doanh thu toàn MCU lên con số kỷ lục 35,07 tỷ USD - tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu điện ảnh thành công nhất lịch sử thương mại.