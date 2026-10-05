Đáng lo cho diễn viên Tuấn Trần

Tuấn Trần công bố sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh mới On My Way Home tại Hàn Quốc, đánh dấu lần tái hợp với đạo diễn Mo Hong Jin và tài tử Jung Il Woo sau thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ. Đây tiếp tục là một cơ hội đáng chú ý trong hành trình làm nghề của nam diễn viên, nhưng đồng thời cũng đặt anh trước áp lực lớn hơn khi tác phẩm trước đã đạt doanh thu khoảng 171 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Trên trang cá nhân, Tuấn Trần chia sẻ hình ảnh lễ cúng máy On My Way Home và cho biết hơn 90% thời lượng bộ phim sẽ được quay tại Hàn Quốc. Nam diễn viên tiết lộ lần trở lại này cùng Jung Il Woo, Mo Hong Jin và đạo diễn Kim Young Soo sẽ "rất khác biệt và khốc liệt". Thông tin về nhân vật của anh hiện vẫn được giữ kín, qua đó càng khiến dự án nhận được sự chú ý từ khán giả.

Tuấn Trần trở lại với dự án điện ảnh On My Way Home được quay chủ yếu tại Hàn Quốc. Ảnh: ĐPCC

Điều khiến On My Way Home đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô sản xuất mà còn ở cái bóng của Mang Mẹ Đi Bỏ. Ra mắt năm 2025, bộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào và Jung Il Woo tạo được hiệu ứng tốt tại phòng vé, đạt doanh thu khoảng 171 tỷ đồng. Đây cũng là tác phẩm giúp Tuấn Trần có thêm một cột mốc đáng kể về mặt diễn xuất khi nhân vật Hoan mang màu sắc tâm lý và cảm xúc khác với nhiều vai trước đó của anh.

Chính Tuấn Trần cũng thừa nhận con số 171 tỷ đồng tạo ra áp lực cho lần trở lại này. Nam diễn viên chia sẻ: "Áp lực từ con số 171 tỉ của Mang mẹ đi bỏ chắc chắn là có, nhưng đó cũng là động lực rất lớn. Việc được tiếp tục đồng hành cùng đạo diễn Mo Hong Jin và anh Jung Il Woo cho tôi một sự an tâm tuyệt đối. Kịch bản lần này thực sự rất khốc liệt và quy mô lớn hơn rất nhiều. Tôi không muốn mang lại một hình ảnh quen thuộc, mà quyết tâm lột xác để khán giả cảm nhận được sự trưởng thành, tiến bộ trong nét diễn của mình."

Đây là bài toán không dễ dàng, khi một bộ phim đạt thành tích tốt, dự án tiếp theo của diễn viên thường không còn được nhìn nhận như một tác phẩm độc lập hoàn toàn. Khán giả có xu hướng đặt tác phẩm mới cạnh thành công cũ, từ câu chuyện, diễn xuất cho đến khả năng tạo hiệu ứng tại phòng vé.

Thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ trở thành áp lực nhưng cũng là động lực cho Tuấn Trần trong dự án mới. Ảnh: ĐPCC

Với Tuấn Trần, áp lực này càng rõ hơn bởi anh đã trải qua một chuỗi dự án có doanh thu đáng chú ý. Bố Già, Đất Rừng Phương Nam, Mai, Mang Mẹ Đi Bỏ, Làm Giàu Với Ma và các tác phẩm khác đã giúp tổng doanh thu những bộ phim anh từng tham gia tiến gần 1.500 tỷ đồng. Nam diễn viên vì thế được gọi bằng danh xưng "diễn viên nghìn tỷ", dù bản thân anh từng cho rằng thành công phòng vé thuộc về cả ê-kíp chứ không phải công sức của riêng một diễn viên.

Sự nghiệp của Tuấn Trần những năm gần đây có một điểm đáng chú ý: anh liên tục xuất hiện trong những dự án có khả năng tạo doanh thu lớn, đồng thời từng bước thử nghiệm nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Từ vai Quắn trong Bố Già, Quang trong Đất Rừng Phương Nam, Dương trong Mai đến Lanh của Làm Giàu Với Ma và Hoan trong Mang Mẹ Đi Bỏ, nam diễn viên đã có cơ hội bước qua nhiều hình tượng. Thành công thương mại giúp tên tuổi Tuấn Trần được biết đến rộng rãi hơn, nhưng cũng khiến yêu cầu dành cho anh ngày càng cao. Khán giả không chỉ chờ một bộ phim có doanh thu tốt. Họ còn muốn nhìn thấy sự tiến bộ trong diễn xuất và khả năng thoát khỏi những hình ảnh đã tạo dấu ấn trước đó.

Vì thế, lời chia sẻ về việc muốn "lột xác" trong On My Way Home không đơn thuần là cách tạo sự tò mò cho dự án. Đây gần như là yêu cầu bắt buộc nếu Tuấn Trần muốn tiếp tục duy trì đà phát triển hiện tại. So với Mang Mẹ Đi Bỏ, On My Way Home được giới thiệu với màu sắc khốc liệt hơn và quy mô sản xuất lớn hơn. Sự tham gia của Kim Young Soo trong vai trò đồng đạo diễn, cùng việc hơn 90% thời lượng được quay tại Hàn Quốc, cũng cho thấy ê-kíp muốn mở rộng cách kể chuyện và phần kỹ thuật của tác phẩm.

Đạo diễn Mo Hong Jin cũng thừa nhận áp lực lớn nhất sau thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ là phải tạo ra một câu chuyện đủ sức nặng và mới mẻ, thay vì đơn thuần làm một bộ phim lớn hơn về quy mô. Điều này đồng nghĩa Tuấn Trần không phải người duy nhất chịu áp lực. Cả ê-kíp đều phải giải bài toán làm thế nào để một màn tái hợp không trở thành sự lặp lại của thành công cũ.

Đạo diễn Mo Hong Jin tiếp tục đồng hành cùng Tuấn Trần trong dự án mới sau thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ. Ảnh: ĐPCC

On My Way Home vì thế có ý nghĩa nhiều hơn một lần tái hợp với ê-kíp Mang Mẹ Đi Bỏ. Đây là cơ hội để Tuấn Trần chứng minh rằng thành công trước đó không phải điểm dừng, đồng thời cho thấy anh có thể bước sang một giai đoạn trưởng thành hơn trong diễn xuất.

Điều đáng lo cho Tuấn Trần lúc này không phải anh thiếu dự án hay thiếu sức hút, mà ngược lại, thành công quá lớn đã khiến tiêu chuẩn dành cho anh cao hơn. Với On My Way Home, nam diễn viên sẽ phải vượt qua chính những hình ảnh từng giúp mình được khán giả yêu thích, thay vì chỉ tìm cách lặp lại chúng. Nếu thực sự tạo được bước tiến về diễn xuất và mang đến một nhân vật khác biệt, dự án mới có thể trở thành cột mốc quan trọng tiếp theo của Tuấn Trần.