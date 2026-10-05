Son Ye Jin gây tranh cãi vì chuyện ăn uống

Mới đây, Son Ye Jin đăng video quay cảnh cô thưởng thức phô mai que cùng chú thích: "Cuối cùng cũng được ăn rồi… Ngon quá". Trong đoạn clip, nữ diễn viên vui vẻ thưởng thức món ăn với những sợi phô mai tan chảy kéo dài.

Vẻ ngoài thư thái của Son Ye Jin cho thấy một khía cạnh gần gũi, đời thường của nữ diễn viên, trái ngược với hình ảnh thanh lịch, chỉn chu mà cô thường thể hiện trên màn ảnh và tại các sự kiện. Tuy nhiên, đoạn video lại thu hút nhiều phản ứng trái chiều.

Những khán giả yêu thích Son Ye Jin khen ngợi nữ diễn viên "dễ thương", "chân thật". Họ thích thú khi một ngôi sao hàng đầu cũng có những lúc tỏ ra hài lòng chỉ vì ăn được món ăn ngon.

Tuy nhiên, cũng có những người chê Son Ye Jin thiếu lịch sự trên bàn ăn khi phát ra những âm thanh nhai nuốt khiến người nghe khó chịu, thậm chí tạo cảm giác phản cảm.

Video của Son Ye Jin thu về tới hơn 7.100 lượt bình luận, trong đó có không ít khán giả từ Nhật Bản, Trung Quốc chê bai nữ diễn viên kém thanh lịch, "nhồm nhoàm", "nghe tiếng nhai tụt cảm xúc". Cuộc tranh cãi ngày càng lan rộng về thói quen và nghi thức ăn uống của các nước.

Vụ việc tiếp tục khiến Son Ye Jin trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng. Thời gian qua, nữ diễn viên cũng nhiều lần vướng tranh luận liên quan đến bộ phim cổ trang 18+ The Scandal.

Son Ye Jin nhiều lần vướng tranh luận liên quan đến bộ phim cổ trang 18+ The Scandal. Ảnh: Netflix

Nội dung phim nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong khi Son Ye Jin cũng bị chỉ trích vì sử dụng công nghệ hỗ trợ trẻ hóa gương mặt, khiến một số cảnh phim bị nhận xét thiếu tự nhiên. Một bộ phận khán giả còn cho rằng nữ diễn viên không nên nhận những dự án có nhiều cảnh thân mật sau khi kết hôn và sinh con.

Bên cạnh đó, việc nữ diễn viên khen ngợi ngoại hình con trai cũng khiến nhiều người không hài lòng. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn".

Son Ye Jin và con trai.

Mới đây, trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator, Son Ye Jin còn nhận xét: "Với khuôn mặt như thế thì muốn không làm diễn viên cũng khó lắm". Lời khẳng định này của cô khiến một số khán giả bình luận Son Ye Jin quá tự mãn.

Sau đó, Son Ye Jin chia sẻ cô hối hận vì đã phóng đại về con, sợ cậu bé sẽ phải nhận nhiều sự chú ý, soi mói hơn mỗi khi ra đường.

Dù trên các chương trình truyền hình, Son Ye Jin thường xuyên nhắc tới con trai, nhưng ngoài đời, nữ diễn viên lại khó chịu với hành vi chụp trộm con của công chúng. Son Ye Jin chia sẻ cô đã phải chạy đến ngăn chặn hành vi chụp trộm, yêu cầu họ xóa ảnh con. Hành vi "nửa khoe nửa giấu" cũng làm một bộ phận khán giả khó chịu.