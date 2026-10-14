Lamine Yamal phi thường

Sáu cơ hội được tạo ra, 5 cú dứt điểm, 4 quả tạt, 2 lần rê bóng qua người. Và trên hết là 17 pha dẫn bóng, con số xác nhận rằng trận đấu diễn ra theo cách Lamine Yamal muốn.

Đã trở thành thủ lĩnh không thể tranh cãi của Barcelona, đeo băng đội trưởng ở cuối trận khi Pedri rời sân vì có dấu hiệu khó chịu, Lamine Yamal chỉ cần 10 phút để xoay chuyển trận Barca làm khách của Galatasaray tại Istanbul.

Yamal có trận đấu xuất sắc. Ảnh: FCB

Rất ít cầu thủ có khả năng thay đổi diễn biến một trận đấu. Những người có thể định đoạt nó là những tài năng độc nhất. Đó chính là điều Lamine làm trong 10 phút đầu hiệp hai.

Ngay sau khi trở lại từ phòng thay đồ, anh sáng tạo một đường chuyền má ngoài cho Anthony Gordon, để cầu thủ người Anh chỉ cần đệm bóng vào lưới. Tưởng như không thể có kết quả nào khác ngoài bàn thắng, vậy mà cựu cầu thủ Newcastle lại bỏ lỡ.

Không hề nản lòng, Lamine tiếp tục trao cho Fermin Lopez một đường chuyền ngọt ngào để đồng đội đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Sau đó, Yamal tạo ra một pha xử lý mà có lẽ chỉ chính anh mới diễn tả được - giả vờ chuyền kiểu rabona nhưng gặt bóng lại và đột phá - dọn cỗ cho bàn thắng 3-1. Gordon mắc nợ anh ở tình huống này.

Lamine Yamal vẫn chưa dừng lại. Trong pha bóng dẫn đến bàn ấn định tỷ số 4-1 của Adeyemi, anh đưa bóng đến đúng nơi mình muốn.

Lúc ấy, anh mới chịu dừng. Nhưng vẫn để lại cảm giác rằng mình còn giữ những ngón đòn trong tay, dành cho khi thử thách trở nên khó khăn hơn.

Yamal, ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng, vẫn còn một món nợ với Champions League. Hình ảnh anh suy sụp ở Giuseppe Meazza và Metropolitano sau khi bị Inter và Atletico loại trong hai mùa gần nhất đã để lại những vết hằn. Trong cả hai lần ấy, anh đều chơi xuất sắc.

“Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mang chiếc cúp ấy về nhà lần nữa”, anh viết sau khi bị loại ở mùa giải 2024/25.

Trên đài phát thanh xứ Catalunya RAC1, người ta thậm chí gọi anh là “Lamine Sami Yen” để tán thưởng màn trình diễn trước Galatasaray - một cách chơi chữ với tên “chảo lửa” Ali Sami Yen.

Hai đường chuyền thành bàn trước Galatasaray nâng thành tích của anh ở Champions League lên 13 kiến tạo. Kể từ khi ra mắt giải đấu, anh đứng ngang Raphinha về số liệu này, nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Yamal với pha bóng khó tin. Ảnh chụp màn hình

Lamine của mùa giải 2026/27 đang vượt lên chính mình. Anh đã có 8 bàn thắng và 9 kiến tạo, chưa kể màn trình diễn ngoạn mục trong đợt tập trung đội tuyển vừa qua.

Kể từ vẻ mặt bực bội tại Elche ở vòng mở màn, rồi trận thắng Bilbao 2-0, khi anh không trực tiếp góp dấu giày vào các bàn thắng nhưng đã cho thấy sự tiến bộ, không có trận nào Lamine Yamal không đóng góp bằng bàn thắng hoặc kiến tạo.

Tại Istanbul, thêm một địa danh mang tính biểu tượng mà anh sẽ trở lại vào tháng Hai để tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, Yamal một lần nữa để lại dấu ấn. Vài tuần trước, anh không ngần ngại tuyên bố: “Champions League là mục tiêu của năm nay”.

Rõ ràng, đây không phải một mùa giải bình thường với số 10 phi thường của Barca.