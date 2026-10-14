Barca toàn thắng 10 trận, vì sao HLV Hansi Flick vẫn chưa hài lòng

Hansi Flick chưa hài lòng với hàng công Barcelona.

Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Galatasaray với tỷ số 4-1 tại Champions League. Dù hài lòng với màn ngược dòng của các học trò, HLV Hansi Flick vẫn chỉ ra những điểm hạn chế trong lối chơi, đồng thời dành lời khen đặc biệt cho Lamine Yamal.

Hansi Flick chưa hài lòng với hàng công Barcelona

Chia sẻ với Movistar sau trận đấu, HLV Hansi Flick đánh giá cao tinh thần thi đấu và khả năng xoay chuyển tình thế của Barcelona. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cho rằng đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng đưa ra quyết định ở những thời điểm quan trọng, đặc biệt trong khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Barcelona nhập cuộc chủ động nhưng bất ngờ để Galatasaray vượt lên dẫn trước ở phút 28. Đội bóng xứ Catalonia sau đó tìm được bàn gỡ hòa trước giờ nghỉ, trước khi gia tăng sức ép và ghi thêm các bàn thắng trong hiệp hai để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 4-1.

HLV Flick hài lòng với cách các học trò phản ứng sau khi bị dẫn bàn, đồng thời nhấn mạnh đây là yếu tố quan trọng khi thi đấu tại Champions League.

“Chúng tôi rất hài lòng với kết quả này. Barcelona cũng chơi tốt trong hiệp một. Đối thủ chỉ có một cơ hội và họ đã ghi bàn. Chúng tôi đã xoay chuyển được tình thế, điều đó rất quan trọng”, nhà cầm quân người Đức chia sẻ.

Dù giành chiến thắng thuyết phục, Barcelona vẫn chưa khiến HLV Flick hoàn toàn yên tâm. Theo ông, đội bóng có những thời điểm kiểm soát thế trận tốt nhưng lại chưa tận dụng hiệu quả các cơ hội, đặc biệt trong những tình huống có thể tạo ra khác biệt trước khung thành đối phương.

“Tôi nghĩ rằng tại Champions League, ngay cả khi chơi tốt trong một số tình huống, chúng tôi vẫn đưa ra những quyết định chưa hợp lý ở 1/3 cuối sân. Đó là điều toàn đội cần cải thiện”, Flick nhấn mạnh.

HLV Barcelona cũng thừa nhận việc thi đấu trên sân khách tại Istanbul luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn, nhất là khi Galatasaray nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà.

“Thi đấu tại sân vận động này, trong bầu không khí như vậy, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, tôi thực sự hài lòng”, Flick cho biết.

Lamine Yamal tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng

Bên cạnh màn trình diễn tập thể, Lamine Yamal là một trong những cái tên được Hansi Flick nhắc đến với sự đánh giá cao. Dù không trực tiếp ghi bàn, tài năng trẻ người Tây Ban Nha vẫn tạo dấu ấn với hai đường kiến tạo, góp phần quan trọng vào chiến thắng của Barcelona.

Khả năng tạo đột biến, kỹ thuật cá nhân và những đường chuyền mang tính quyết định tiếp tục giúp Yamal trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Flick. Ở những trận đấu đòi hỏi khả năng phá vỡ thế bế tắc, sự sáng tạo của cầu thủ trẻ này mang đến cho Barcelona thêm nhiều phương án tấn công.

“Lamine không ghi bàn hôm nay, nhưng cậu ấy đã thực hiện đường chuyền quyết định dẫn đến hai bàn thắng. Cậu ấy là một cầu thủ phi thường và có vai trò rất quan trọng đối với chúng tôi”, Flick dành lời khen cho học trò.