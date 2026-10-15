Haaland xô đổ kỷ lục của Messi tại Champions League

Erling Haaland thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Tuyển thủ Na Uy chỉ cần đúng 60 lần ra sân để chạm mốc 60 bàn thắng. Với cú đúp vào lưới Paris Saint-Germain, anh hiện bỏ túi 61 pha lập công tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Thành tích trên vượt xa kỷ lục cũ do Messi nắm giữ, khi cựu tiền đạo Barcelona phải mất tới 80 trận mới đạt được cột mốc tương tự.

Hai pha lập công vào lưới PSG cũng đưa Haaland vượt qua huyền thoại Sergio Aguero (36), qua đó độc chiếm vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử Manchester City ở sân chơi Champions League với 38 bàn thắng.

Về diễn biến trận đấu trên sân Etihad, Manchester City gặp vô vàn bế tắc trong khâu tấn công và rơi vào thế bị PSG dẫn tới 3-0 sau hiệp một. Hy vọng lội ngược dòng của "The Citizens" chỉ được nhen nhóm khi tuyển thủ Na Uy thực hiện pha đánh đầu chuẩn xác đánh bại thủ môn Matvey Safonov ở phút 53, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Đến cuối trận (phút 75), Haaland một lần nữa lên tiếng với pha lập công thứ hai rút ngắn cách biệt xuống 2-4. Tỷ số trên được giữ nguyên cho tới khi hồi còi mãn cuộc vang lên sau 90 phút đầy kịch tính tại Etihad.

Thất bại này là trận thua thứ hai của Manchester City trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, sau khi để thua Arsenal với tỷ số 0-3 ở Community Shield.

Highlights Liverpool 0-3 Manchester City Rạng sáng 12/10, Manchester City đánh bại đội chủ nhà Liverpool với tỷ số 3-0 tại vòng 6 Premier League 2026/27.