Lâm Đồng hôm nay 28/09

Bản tin tổng hợp sau 18h ngày 28/09 cập nhật những sự kiện nổi bật về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và công tác chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong ngày, tỉnh tập trung cao độ vào việc tháo gỡ nút thắt cho hàng chục dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông và chủ động các phương án ứng phó trước diễn biến mưa lũ phức tạp.

Bên cạnh đó, các hoạt động tiếp công dân, rà soát giải ngân vốn đầu tư công cùng nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Điểm nhanh

Tháo gỡ dự án — Lâm Đồng rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với 57 dự án: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì rà soát vướng mắc đối với 57 dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đầu tư giao thông — Lâm Đồng đầu tư 540 tỷ đồng nâng cấp Tỉnh lộ 4B: Dự án nâng cấp tuyến đường dài 28,4 km kết nối Quốc lộ 27 với Quốc lộ 28 nhằm tăng cường năng lực giao thương.

Tiếp công dân — Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân: Người đứng đầu Tỉnh ủy trực tiếp lắng nghe và chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc của người dân.

Chủ động phòng chống thiên tai — Lâm Đồng chủ động ứng phó với mưa lũ: Các địa phương phía Đông tăng cường cảnh báo nguy cơ sạt lở và ngập lụt tại hạ du hồ chứa sau đợt mưa lớn.

Bảo tồn giá trị truyền thống — Lâm Đồng thẩm định 8 hồ sơ đề nghị xếp hạng, ghi danh di sản: Hội đồng chuyên ngành họp xem xét các hồ sơ khoa học trước khi trình cấp có thẩm quyền công nhận.

Các mảng tin nổi bật

Chính trị – Xây dựng Đảng và công tác tiếp dân

Công tác xây dựng Đảng và giải quyết kiến nghị của người dân được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo quyết liệt trong ngày hôm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân

Tại buổi tiếp công dân định kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân, yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, không để kéo dài gây bức xúc.

Cùng ngày, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và định hướng 3 tháng cuối năm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng làm việc với cơ quan kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Kinh tế, hạ tầng và đầu tư phát triển

Địa phương đang dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nhằm tạo dư địa phát triển kinh tế bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 57 dự án đang gặp vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch.

Tỉnh xem xét rà soát, chấm điểm lại việc lựa chọn chủ đầu tư Cụm công nghiệp Lộc An tại xã Bảo Lâm 2 để bảo đảm tính minh bạch, đúng quy định.

Tỉnh bố trí vốn 540 tỷ đồng nâng cấp Tỉnh lộ 4B nối Quốc lộ 27 và Quốc lộ 28, đáp ứng nhu cầu vận tải và lưu thông hàng hóa.

Tập trung quyết liệt gỡ điểm nghẽn trong giải ngân vốn mục tiêu quốc gia khi thời hạn giải ngân nguồn vốn chỉ còn hơn 3 tháng.

Tỉnh cũng tiến hành rà soát hướng khoanh nợ cho 3 công ty lâm nghiệp sau khi phương án miễn, xóa nợ trước đó chưa đủ cơ sở pháp lý.

Đời sống xã hội, an ninh và văn hóa

Lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục và ứng phó thiên tai cũng ghi nhận nhiều tin tức tích cực và nỗ lực bảo đảm an toàn đời sống Nhân dân.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các địa phương tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ, rà soát vùng trũng thấp và khu vực hạ du hồ chứa.

Ngành văn hóa tiến hành thẩm định 8 hồ sơ đề nghị xếp hạng, ghi danh di sản nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn.

Trong lĩnh vực giáo dục, nữ sinh lớp 9 Lâm Đồng được vinh danh tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam khi xuất sắc ghi nhớ và trình bày 100 đoạn hội thoại tiếng Anh.

Lực lượng chức năng tiếp tục phát huy hệ thống “mắt thần” VMS trong cuộc chiến chống IUU để giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá.

Các cấp, các ngành chung tay xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên giới thông qua nhiều mô hình sinh kế và nhà ở cho người dân.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

28/09/2026 17:56 — Lâm Đồng rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với 57 dự án

28/09/2026 17:02 — Lâm Đồng rà soát, chấm điểm lại việc lựa chọn chủ đầu tư Cụm công nghiệp Lộc An

28/09/2026 16:57 — Lâm Đồng thẩm định 8 hồ sơ đề nghị xếp hạng, ghi danh di sản

28/09/2026 15:39 — Lâm Đồng chủ động ứng phó với mưa lũ

28/09/2026 15:19 — Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tăng cường kỷ luật, kỷ cương

28/09/2026 15:11 — Lâm Đồng rà soát hướng khoanh nợ cho 3 công ty lâm nghiệp

28/09/2026 15:09 — Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn trong giải ngân vốn mục tiêu quốc gia

28/09/2026 12:47 — Vững "thế trận lòng dân" nơi biên giới Lâm Đồng

28/09/2026 12:43 — Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân

28/09/2026 11:01 — Lâm Đồng nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong tình hình mới

28/09/2026 10:52 — Lâm Đồng đầu tư 540 tỷ đồng nâng cấp Tỉnh lộ 4B

28/09/2026 10:21 — “Mắt thần” VMS trong cuộc chiến chống IUU ở Lâm Đồng

28/09/2026 10:18 — Nữ sinh lớp 9 Lâm Đồng được vinh danh tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55

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