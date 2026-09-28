Tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính

Đến hết quý III, toàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành 71/86 nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC), đạt 82,55% kế hoạch năm 2026. Nỗ lực tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài là những lực đẩy quan trọng giúp tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm.

Tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ doanh nghiệp

Trong quý III, tỉnh đã ban hành 38 văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời thể chế hóa các chính sách của Trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về chính sách thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần tạo đột phá về nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phan Rang giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: XUÂN THOA

Nhiều hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai như: Hội nghị Du lịch Halal kết hợp Diễn đàn Kinh tế Halal; Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics... Cổng thông tin Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã được phê duyệt chủ trương xây dựng. Trung tâm cũng đã hướng dẫn thủ tục cho 51 nhà đầu tư, doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn cho 4 nhà đầu tư.

Việc tháo gỡ vướng mắc trong các dự án tồn đọng, kéo dài được triển khai quyết liệt. Đến nay, 92/92 dự án thuộc thẩm quyền địa phương đã hoàn thành xử lý. Ở nhóm dự án theo Nghị quyết số 29, ngày 24-4-2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, 57/57 dự án đã được nhà đầu tư nộp hồ sơ, đang được lấy ý kiến đánh giá để tiếp tục giao đất, cho thuê đất. Đối với nhóm dự án theo Nghị quyết số 16, ngày 7-4-2026 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao, các bên đã thống nhất phương án áp dụng, hướng dẫn xác định giá trị hoàn thành, khoản tiền phát sinh do chậm thanh toán... Tỉnh cũng phê duyệt phương án xử lý 343 cơ sở nhà, đất dôi dư và giao các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng.

Đến tháng 8, thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt hơn 34.500 tỷ đồng, bằng 91,7% dự toán, tăng 29,5% so với cùng kỳ. Có 41 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 107.000 tỷ đồng; 83 dự án được điều chỉnh với tổng vốn hơn 161.400 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, có 528 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 50,4% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký gần 4.540 tỷ đồng; 46 hộ kinh doanh được hỗ trợ chuyển đổi thành doanh nghiệp, nâng tổng số lên 18.537 doanh nghiệp.

Tăng tốc xây dựng chính quyền số

Tiến trình xây dựng chính quyền số cũng đang được tỉnh đẩy mạnh. Khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu đã được tỉnh phê duyệt. Trung tâm Dữ liệu tỉnh tăng quy mô vận hành từ 130 lên 195 máy chủ ảo hóa. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh được tích hợp, trực quan 8 bộ dữ liệu. Tỉnh cũng đang xây dựng, vận hành thí điểm 7 phân hệ thuộc Nền tảng số dùng chung cấp xã tại 10 địa phương; thí điểm Nền tảng trợ lý ảo công chức, viên chức tại 8 đơn vị và Nền tảng trợ lý trí tuệ nhân tạo MISA One AI tại 8 đơn vị. Hệ thống phản ánh hiện trường đã tiếp nhận 1.886 phản ánh, chuyển xử lý 1.420 phản ánh đủ điều kiện.

Nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến.

Toàn tỉnh có 1.184 thủ tục hành chính (TTHC) được cắt giảm thời gian giải quyết, với tỷ lệ cắt giảm từ 10% đến 50%, đạt chỉ tiêu của Chính phủ. 159 TTHC có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu điện tử đã được công bố, giúp giảm giấy tờ hành chính. 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Việc phân cấp, phân quyền được triển khai trên nhiều lĩnh vực, phân định rõ trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã, giúp cán bộ, công chức chủ động hơn trong công việc.

Bên cạnh đó, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp xã đã được sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Tỉnh đã phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với 802 trường hợp; sắp xếp, giảm 353 thôn, tổ dân phố (tương ứng giảm 28,6%), còn 880 thôn, tổ dân phố.

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, kết quả đạt được trong quý III cho thấy, công tác CCHC tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số. Tuy nhiên, kết quả giữa các lĩnh vực, địa phương vẫn chưa đồng đều; một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2026 và cải thiện thực chất các chỉ số, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo 4 nhóm giải pháp. Cụ thể, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp và các dự án đầu tư; triển khai hiệu quả Đề án 06, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết nối, khai thác dữ liệu để giải quyết thủ tục nhanh hơn, công khai, minh bạch hơn; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức và siết chặt kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, xử lý trễ hạn và tiếp thu phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Trọng tâm của các giải pháp là tạo chuyển biến có thể đo lường về chất lượng phục vụ, môi trường đầu tư, kinh doanh và hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Đến hết quý III, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ở cấp sở, ngành đạt 99,47%; ở UBND cấp xã đạt 98,33%. Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị về TTHC đạt 98,03%. Toàn tỉnh có gần 110.000 hồ sơ thanh toán trực tuyến với hơn 3,4 tỷ đồng; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 95,68%.