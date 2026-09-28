17 trường hợp thuộc Dự án mở rộng đường Lương Định Của bàn giao mặt bằng sớm, gỡ nút thắt dự án trọng điểm

Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng khen thưởng 17 trường hợp có đất bị thu hồi đã bàn giao mặt bằng sớm thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Theo Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng, 17 trường hợp này có diện tích đất thu hồi gần 4.000m2, nằm trong số 67 trường hợp sẽ thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 22.000m2 để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định), phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện người dân có nhà, đất bị thu hồi tại dự án, ông Phan Tấn Đạt, ngụ tuyến đường Lương Định Của chia sẻ: Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, gia đình ông được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích cụ thể về các chính sách, thủ tục có liên quan.

Người dân có nhà, đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng sớm phục vụ dự án chia sẻ ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Cùng với đó, những ý kiến, thắc mắc của người dân cũng được cán bộ tiếp nhận, trao đổi và hướng dẫn kịp thời.

Đến phường làm thủ tục nhận tiền, ông Lê Văn Trừ, cho biết gia đình có khoảng 100m2 đất bên đường Lương Định Của bị thu hồi, với tổng tiền bồi thường, hỗ trợ gần 10 tỷ đồng. Theo ông, mức này thỏa đáng nên gia đình sớm đồng thuận bàn giao đất.

Sau khi bàn giao đất, ông mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại, kinh doanh thuận tiện hơn vì dự án này kéo dài hơn 10 năm, trong khi khu vực thường xuyên kẹt xe, ngập nước.

Ông Võ Quốc Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng nhấn mạnh, khi dự án được hoàn thành, sẽ góp phần nâng cao năng lực lưu thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như của thành phố.

Việc thu hồi phần đất trên còn đặc biệt quan trọng với cả hai dự án đường Lương Định Của và nút giao An Phú - một đầu mối giao thông quan trọng ở khu vực phía Đông thành phố và cũng là cửa ngõ giao thông quan trọng kết nối với Đồng Nai.

Ban Quản lý dự án phường Bình Trưng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đền bù cho các hộ dân thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định). (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân phường cũng công bố quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án này. Dự án có diện tích thu hồi hơn 22.000m2 với 1 tổ chức và 66 hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất bị ảnh hưởng. Dự án có 27 trường hợp giải tỏa toàn phần, 40 trường hợp giải tỏa một phần, trong đó có 60 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Theo dự toán, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi hơn 1.865 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, dự kiến bồi thường xong trong tháng 10/2026.

Dự án mở rộng đường Lương Định Của dài gần 2,5km, từ đường Trần Não đến Nguyễn Thị Định, triển khai từ năm 2015 với tổng mức đầu tư khoảng 826 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm, đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Trần Não đã hoàn thành, phần từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Thị Định ở khu vực nút giao An Phú vẫn dang dở do vướng hơn 2,2ha mặt bằng. Phần đất này đồng thời nằm trong phạm vi thi công nhánh cầu nối đường Lương Định Của với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, thuộc dự án nút giao An Phú. Việc chưa thể giải phóng mặt bằng khiến hạng mục này chậm triển khai, ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.