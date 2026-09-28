Phú Thọ phân cấp quản lý trật tự xây dựng cho cấp xã từ 1/10/2026

Phân cấp quản lý trật tự xây dựng đến cấp xã

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ngày 21/9/2026 về phân cấp và quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điểm đáng chú ý là công tác quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công được phân cấp trực tiếp cho 2 đầu mối gồm Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND cấp xã.

Từ ngày 1/10/2026, chính quyền cấp xã có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm khi đủ điều kiện theo quy định.

Theo đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công đối với các công trình thuộc phạm vi khu công nghiệp được giao quản lý, trừ công trình bí mật Nhà nước và công trình xây dựng khẩn cấp.

UBND cấp xã quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công đối với các công trình còn lại trên địa bàn. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm khi đủ điều kiện theo quy định.

Việc phân cấp này đưa trách nhiệm quản lý xây dựng về sát địa bàn, góp phần nâng cao vai trò của chính quyền cơ sở trong kiểm tra, xử lý vi phạm ngay từ đầu.

Sở Xây dựng Phú Thọ giữ vai trò cơ quan chuyên môn tham mưu, chủ trì đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng; định kỳ ngày 15/12 hằng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng. Những vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền được Sở phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý.

Từ ngày 1/10/2026, Sở Xây dựng Phú Thọ được phân cấp thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân; cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài.

Làm rõ thẩm quyền công trình tạm, giấy phép có thời hạn

Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ cũng phân định cụ thể thẩm quyền chấp thuận địa điểm, quy mô và thời gian tồn tại đối với công trình xây dựng tạm phục vụ tổ chức sự kiện.

Sở Xây dựng Phú Thọ phụ trách các công trình nằm trên địa bàn từ 2 xã, phường trở lên thuộc các lĩnh vực dân dụng, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp nhẹ, vật liệu xây dựng và giao thông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ phụ trách công trình liên xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; Sở Công Thương phụ trách công trình công nghiệp liên xã, trừ công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện đối với công trình nằm trong phạm vi khu vực được giao quản lý; UBND cấp xã thực hiện đối với các công trình còn lại trên địa bàn.

Đối với giấy phép xây dựng có thời hạn, nhà ở riêng lẻ được cấp phép với quy mô không quá 3 tầng, không có tầng hầm, chiều cao dưới 12m và tổng diện tích sàn dưới 250m2. Công trình không phải nhà ở riêng lẻ có quy mô tối đa từ cấp III trở xuống. Thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép theo quy hoạch nhưng không quá 5 năm.

Về năng lực hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng được phân cấp thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân; cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Các hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm này tiếp tục do cơ quan đã tiếp nhận giải quyết theo quy định chuyển tiếp.