Nhà nghỉ khổng lồ khiến Kazuha, Junho, vận động viên bóng chuyền huyền thoại chật vật

Kian's Bizarre B&B 2 (B&B Kỳ Lạ Của Kian 2) tiếp tục với "ông chủ nhà nghỉ" Kian và 3 nhân viên mới Lee Junho, Kim Yeon Koung và Kazuha (LE SSERAFIM). Sau 2 ngày lên sóng, Kian's Bizarre B&B 2 dẫn đầu Top 10 chương trình thịnh hành trên Netflix Hàn Quốc và lọt Top 10 thịnh hành của nhiều quốc gia châu Á (như Malaysia, Singapore...).

Sức hấp dẫn của mùa 2 đến từ ý tưởng kỳ quặc hơn mùa đầu tiên của "ông chủ" Kian - tạo ra một nhà nghỉ với mọi thứ khổng lồ. Cửa chính cao 5m và luôn phải cần 2 người cõng nhau mới mở nổi. Các "phòng ngủ" được thiết kế trong hộp mì ăn liền, tủ TV, 3 ngăn tủ lạnh. Áo khổng lồ có thể làm chăn...

Nhà nghỉ của Kian's Bizarre B&B 2 khiến khán giả cảm tưởng như cùng dàn cast lạc vào thế giới của người khổng lồ, hoặc như bỗng dưng bị biến thành người tí hon, tựa như chìm trong giấc mơ cổ tích.

Một trong những thiết kế "gây mê" nhất của nhà nghỉ là phòng karaoke (kiểu nhét xu cổ điển) được đặt trong TV. Nhân viên và khách trọ đến "chơi nhạc" giống như TV đang phát chương trình. Phòng karaoke hóa thành sân khấu. Người ngồi tại tầng 1 là khán giả.

"Ông chủ" Kian là người lên ý tưởng và phác thảo cho nhà nghỉ. Anh tự đặt vấn đề vừa nghĩ giải pháp như biến khăn bếp thành thang leo lên bồn bếp, chuẩn bị dây thừng để kéo đồ hay ném bóng để tắt đèn... Tuy nhiên, chính anh cũng vất vả thích nghi với "căn nhà khổng lồ" cùng 3 nhân viên, tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước.

Kim Yeon Koung từng là tuyển thủ quốc gia, vận động viên bóng chuyền huyền thoại của Hàn Quốc, nhưng cô cũng gặp một số khó khăn với thiết kế "quá cỡ" của căn nhà. Kazuha - Lee Junho sáng bừng mọi khung hình. Nữ idol không ngại leo trèo để khám phá căn nhà cũng như phụ giúp mọi người.

Kian's Bizarre B&B 2 đã chiếu 4 tập ở tuần đầu tiên. Vào tuần này, chương trình sẽ tung thêm 4 tập, nhá hàng là cảnh dàn cast và khách trọ dọn tuyết ở Daegwallyeong và câu chuyện cảm động khiến Kazuha bật khóc.