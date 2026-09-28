Quảng Ngãi chấn chỉnh mỏ đá dùng 'camera chạy bằng cơm' giám sát

Chiều 28/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp với các chủ mỏ đá xây dựng được cấp phép trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì làm việc với chủ các mỏ đá trên địa bàn. (Ảnh: Lê Danh).

Tại cuộc họp, đại diện các chủ mỏ đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị và yêu cầu giải đáp thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp được cấp phép.

Đồng thời, đề nghị được hướng dẫn chi tiết hơn về trình tự, thủ tục để nâng công suất khai thác đối với các mỏ đủ điều kiện, đẩy nhanh thủ tục chấp thuận vật liệu phục vụ các công trình, dự án và giải quyết nhu cầu thị trường đang tăng cao.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi cho biết, Sở Công thương được giao chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực địa chất, khoáng sản từ ngày 15/9. Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ nặng nề, có nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng rất trọng tâm, tác động trực tiếp đến công tác giải ngân vốn đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội địa phương nên đã quán triệt thực hiện.

Cũng theo người đứng đầu Sở Công thương Quảng Ngãi, hiện đơn vị đã được giao thẩm quyền quản lý khá toàn diện về lĩnh vực khoáng sản. Do đó, ông đề nghị thời gian tới các doanh nghiệp cần mạnh dạn nêu lên khúc mắc, kiến nghị, Sở sẽ đồng hành tháo gỡ, phối hợp giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân đưa ra nhiều thông tin tại cuộc họp. (Ảnh: Lê Danh).

Song song đó, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị các chủ mỏ cần nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bởi ông cho rằng, hoạt động khai thác của một số mỏ hiện nay còn lỏng lẻo, chưa chấp hành nghiêm quy định.

Ông Nguyễn Thanh Mân dẫn chứng, cuối tuần vừa qua, đi kiểm tra thực tế một số mỏ đá ở khu vực phía Tây tỉnh, ông nhận thấy có nhiều vấn đề nổi lên, cần được chấn chỉnh gấp.

"Có mỏ tôi tới, đường ra vào một nơi, trạm cân đặt một nẻo. Có mỏ còn sử dụng camera chạy bằng cơm để giám sát, phát phiếu thủ công cho xe rất lỏng lẻo", ông Mân nói.

Một số mỏ đá trên địa bàn chưa thực hiện nghiêm quy định lắp đặt trạm cân, camera giám sát hoạt động khai thác. (Ảnh: Lê Danh).

Theo Nghị định 193/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 21/2026/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, trừ hộ kinh doanh phải lắp đặt trạm cân hoặc thiết bị đo lường hoặc phương pháp khác để xác định, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế trước khi vận chuyển ra khỏi khu vực thực hiện dự án khai thác; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan.

Trước thực tế trên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu toàn bộ chủ mỏ trên địa bàn phải lập tức khắc phục, nghiêm túc chấp hành nghiêm quy định lắp đặt, sử dụng cân tải trọng tại mỏ và camera giám sát hoạt động khai thác.

Ông cũng cho biết thêm, thời gian tới Sở Công thương sẽ "số hóa" để đổi mới phương thức quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhằm chủ động về mặt dữ liệu, số liệu khai thác thực tế, theo thời gian thực. Từ đó, chia sẻ với địa phương có mỏ để phối hợp với chính quyền sở tại nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác, đảm bảo công khai, minh bạch và tránh thất thoát khoáng sản.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu Sở Công thương tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh và diễn biến tình hình cung ứng vật liệu trên địa bàn, đặc biệt là các công trình, dự án sử dụng nguồn lực ngân sách.

Song song đó, đẩy nhanh thủ tục cho phép nâng công suất khai thác trong năm 2026 đối với các mỏ đá còn trữ lượng nhưng hết công suất khai thác năm, để cấp cho các công trình, dự án sử dụng nguồn lực ngân sách, giải quyết nhu cầu vật liệu cho thị trường.

Quảng Ngãi hiện có 45 mỏ đá được cấp phép còn hiệu lực khai thác, với tổng trữ lượng còn lại khoảng 51,6 triệu m3, công suất 3,25 triệu m3/năm. Trong đó, khu vực phía Đông có 27 mỏ, trữ lượng còn lại 44,5 triệu m3, công suất 2,61 triệu m3/năm; khu vực phía Tây (Kon Tum cũ) có 18 mỏ, tổng trữ lượng còn lại khoảng 7,1 triệu m3, công suất 0,63 triệu m3/năm. Theo khảo sát của cơ quan chuyên môn, trong năm 2026, cả tỉnh cần hơn 2,9 triệu m3 (khu vực phía Đông khoảng 1,95 triệu m3, phía Tây khoảng 0,95 triệu m3). Tuy nhiên, tại khu vực phía Đông, năng lực khai thác thực tế tại một số mỏ thấp hơn công suất đã cấp; cùng với đó, nhu cầu mua đá tại các địa phương lân cận tăng, góp phần tăng áp lực lên nguồn cung, dẫn đến thiếu hụt cục bộ tại một số thời điểm và khu vực. Tại khu vực phía Tây, tổng công suất được cấp phép khai thác khoảng 0,63 triệu m3; nhu cầu sử dụng 0,95 triệu m3, chỉ đáp ứng 66% nhu cầu. Năng lực sản xuất tại các mỏ chưa đạt công suất đã cấp, khiến khu vực này thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.