Lâm Đồng rà soát, chấm điểm lại việc lựa chọn chủ đầu tư Cụm công nghiệp Lộc An

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc

CCN Lộc An có diện tích 26,905 ha, định hướng phát triển các ngành: chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng, hàng gia dụng; sản xuất phụ tùng, lắp ráp, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ và các ngành nghề thế mạnh của địa phương.

Theo Sở Công thương, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, có 2 doanh nghiệp đề xuất làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Lộc An là Công ty Cổ phần Cà phê Arabica Việt Nam và Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng, cùng đề xuất quy mô 26,905 ha.

Qua thẩm định, Sở Công thương xác định Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng không bảo đảm các điều kiện tiên quyết để đưa ra đánh giá, chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư. Hồ sơ của Công ty Cổ phần Cà phê Arabica Việt Nam đủ điều kiện để Hội đồng đánh giá, chấm điểm và được đề xuất lựa chọn làm chủ đầu tư.

Bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương phát biểu, báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Ngày 17/4/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thành lập CCN Lộc An. Ngày 13/5/2026, UBND tỉnh thống nhất kết quả đánh giá lựa chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng đã 3 lần có kiến nghị, tập trung vào kết quả lựa chọn chủ đầu tư, trình tự, thủ tục và tiêu chí đánh giá, chấm điểm.

Trước các kiến nghị này, Sở Công thương đã có văn bản trả lời, tổ chức làm việc, trao đổi và đối thoại với doanh nghiệp. Ngày 18/9, Sở Công thương chủ trì cùng các sở, ngành, UBND xã Bảo Lâm 2 và Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức đối thoại với Công ty Cổ phần Trà Rồng Vàng, sau đó báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và UBND xã Bảo Lâm 2 đã trao đổi, làm rõ các kiến nghị của doanh nghiệp và hướng xử lý theo quy định.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN tỉnh rà soát, chấm điểm lại các nội dung liên quan, bảo đảm quá trình đánh giá minh bạch, khách quan, rõ ràng và đúng quy định.

Sau khi hoàn thành chấm điểm, Hội đồng phải báo cáo cụ thể kết quả, làm rõ các nội dung, tiêu chí và căn cứ đánh giá để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 về Quy chế hoạt động và bộ tiêu chí, mức điểm đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý, phát triển CCN.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đang triển khai thu hút đầu tư CCN công khai các nội dung của Quyết định số 2300/QĐ-UBND trên Cổng Thông tin điện tử của địa phương, bảo đảm thông tin được công khai, minh bạch để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan tiếp cận, theo dõi.

Sau khi hoàn thành rà soát, chấm điểm, Sở Công thương có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến các doanh nghiệp liên quan, bảo đảm doanh nghiệp nắm rõ kết quả đánh giá và các nội dung liên quan để phối hợp thực hiện.