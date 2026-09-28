Tuyên Quang quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030

Theo quy trình, hằng năm các tổ chức, cá nhân gửi đơn đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ đến UBND xã, phường nơi dự kiến triển khai. Sau khi kiểm tra thực tế hiện trạng, UBND xã, phường ban hành thông báo xác nhận đối tượng đủ điều kiện và gửi tổng hợp nhu cầu kinh phí về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/6 hằng năm. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, thẩm định và chuyển danh sách cho Sở Tài chính trước ngày 15/7 hằng năm (riêng năm 2026 thực hiện trước ngày 15/10/2026) để tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí cho năm sau.

Du khách tham quan di tích Dinh thự họ Vương, xã Sà Phìn.

Sau khi các công trình, sản phẩm, phương tiện hoặc hoạt động du lịch hoàn thành và đưa vào khai thác, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã/tỉnh, hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thời gian kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ được quy định cụ thể cho từng nhóm nội dung:

8 ngày làm việc: Đối với chính sách hỗ trợ đội văn nghệ dân tộc và hỗ trợ đạt các giải thưởng, danh hiệu du lịch trong nước, quốc tế (riêng chính sách giải thưởng, danh hiệu không phải đăng ký nhu cầu và kiểm tra hiện trạng trước).

10 ngày làm việc: Đối với hỗ trợ đầu tư thiết bị phục vụ quản lý tại khu, điểm du lịch hoặc chi phí mua, đóng thuyền, tàu chở khách du lịch.

13 ngày làm việc: Áp dụng cho các công trình hạ tầng và sản phẩm du lịch gồm: Bảo tồn lợp mái ngói âm dương nhà truyền thống; xây dựng, sửa chữa nhà truyền thống của dân tộc thiểu số để làm homestay; đường dạo bộ; hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng tự nhiên và chỉnh trang cảnh quan; hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt; nhà vệ sinh công cộng; điểm dừng chân; nhà đón tiếp, trưng bày sản phẩm và cung cấp thông tin du lịch; cùng các sản phẩm du lịch khác.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra, thẩm định, nếu đủ điều kiện, UBND xã, phường sẽ ban hành Quyết định hỗ trợ và chuyển khoản kinh phí cho thụ hưởng. Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyết định quy định rõ, UBND xã, phường sẽ ban hành quyết định thu hồi toàn bộ kinh phí hỗ trợ nếu phát hiện các hành vi vi phạm: Kê khai, cung cấp tài liệu không đúng thực tế, giả mạo hồ sơ; không thực hiện đúng cam kết; nhận kinh phí không đúng đối tượng, nội dung, điều kiện; hoặc tự ý chuyển nhượng, bán, tháo dỡ, thay đổi mục đích sử dụng công trình, tài sản trong thời gian cam kết mà không bảo đảm duy trì mục đích phục vụ du lịch.

Về chế độ thông tin báo cáo, định kỳ trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hằng năm, UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chính sách gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Quyết định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.