Phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp" thay đổi diện mạo thôn, bản ở xã Phong Hải

Trong đợt này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Hải đã tổ chức trao biển công nhận cho 7 gia đình đạt danh hiệu “Nhà sạch, vườn đẹp” năm 2026, nâng tổng số gia đình được công nhận trên địa bàn xã lên trên 70 hộ. Đáng chú ý, trên 41% số hộ đạt danh hiệu là gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia đình bà Bàn Thị Kim, ở thôn Khởi Khe, xã Phong Hải được trao biển "Nhà sạch, vườn đẹp".

Để được công nhận “Nhà sạch, vườn đẹp”, các gia đình đã chủ động thực hiện các tiêu chí về vệ sinh nhà ở, đường ngõ; bố trí chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà, bảo đảm vệ sinh môi trường; xây dựng vườn hoa, vườn rau, trồng cây cảnh và thường xuyên chỉnh trang khuôn viên gia đình. Với nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, cải tạo cảnh quan, sắp xếp chuồng trại hợp vệ sinh đã trở thành việc làm thường xuyên, góp phần hình thành nếp sống văn minh, phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Các hộ gia đình ở xã Phong Hải chủ động chỉnh trang khuôn viên, xây dựng vườn hoa, vườn rau.

Từ sự hưởng ứng và chung sức của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp” đã làm thay đổi diện mạo các thôn, bản của xã Phong Hải, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn cảnh quan và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Mỗi gia đình trở thành một hạt nhân góp phần tạo nên những khu dân cư khang trang, sạch đẹp.