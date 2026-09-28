Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn hướng tới trung tâm logistics quốc gia, quốc tế

Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1855/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn có diện tích khoảng 39.400ha, bao gồm khu vực thuộc các phường, xã của tỉnh Lạng Sơn như Đông Kinh, Tam Thanh, Lương Văn Tri, Đồng Đăng và một phần các phường, xã lân cận.

Theo quy hoạch, đây là cực tăng trưởng động lực phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn gắn với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; là đô thị dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, đầu mối giao thông và hỗ trợ logistics của tỉnh Lạng Sơn.

Mục tiêu là phát triển khu kinh tế trở thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tế, là cầu nối giữa Việt Nam, ASEAN với thị trường Trung Quốc.

Khu kinh tế cũng được định hướng trở thành một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp lớn của vùng trung du và miền núi phía Bắc; đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối chiến lược giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Đáng chú ý, quy hoạch xác định đến năm 2045 dân số toàn khu kinh tế khoảng 295.000-300.000 người, diện tích đất xây dựng khoảng 13.200-13.700ha.

Không gian Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được cấu trúc thành 3 phân vùng chính.

Vùng 1: Vùng phía Bắc, diện tích khoảng 19.123ha, là vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị, tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt, khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, cảng cạn, thương mại biên giới và logistics. Dân số đến năm 2045 dự kiến khoảng 71.000-71.200 người.

Vùng 2: Vùng trung tâm, diện tích khoảng 12.774ha, là vùng đô thị Lạng Sơn, được xác định là cực tăng trưởng động lực phía Bắc của tỉnh. Khu vực này phát triển đô thị dịch vụ đa ngành, đồng thời đảm nhiệm vai trò trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông và hỗ trợ logistics của tỉnh. Dân số dự kiến khoảng 203.000-207.000 người vào năm 2045.

Vùng 3: Vùng phía Nam, diện tích khoảng 7.502ha, định hướng phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp. Đây là vùng phát triển mới, cửa ngõ phía Nam của khu kinh tế, gắn với đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch, công nghiệp, kho tàng và bến bãi trung chuyển. Dân số đến năm 2045 khoảng 21.000-21.800 người.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển đô thị, dịch vụ và công nghiệp dọc các hành lang Quốc lộ 1, Quốc lộ 4A và các đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt; đồng thời bảo vệ hệ sinh thái đồi rừng, nguồn nước và phát triển bền vững.

Việc điều chỉnh quy hoạch được xác định nhằm tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của Lạng Sơn, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và làm cơ sở quản lý xây dựng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đến năm 2045./.