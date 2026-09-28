Đưa điện lưới quốc gia đến vùng cao Hạnh Phúc, Sơn Lương

Tại xã Hạnh Phúc, công trình điện thuộc địa bàn xã Bản Công (huyện Trạm Tấu cũ) được đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng để xây dựng mới hơn 3,6 km đường dây trung áp; 2 trạm biến áp Sán Trá 1 và Sán Trá 2, công suất 75 kVA và 100 kVA; lắp đặt hơn 3 km đường dây hạ áp và 99 công tơ.

Kỹ sư Điện lực Nghĩa Lộ, Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai thực hiện đóng điện đưa vào vận hành TBA Sán Trá 2 phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân xã Hạnh Phúc.

Tại xã Sơn Lương, dự án có tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng, xây dựng hơn 1,8 km đường dây trung áp, 1 trạm biến áp Ngã Hai 1, công suất 75 kVA và hơn 3,5 km đường dây hạ áp, lắp đặt 107 công tơ cho người dân.

Đóng điện đưa vào vận hành TBA Ngã Hai 1, trên địa bàn xã Sơn Lương.

Các công trình đã hoàn thành thi công, nghiệm thu kỹ thuật và đủ điều kiện đóng điện, đưa vào khai thác, sử dụng.

Việc đưa các công trình vào vận hành góp phần mở rộng phạm vi cấp điện lưới quốc gia đến vùng cao, vùng khó khăn. Nguồn điện không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu mà còn tạo nền tảng để người dân nơi đây phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đơn vị quản lý vận hành - Điện lực Nghĩa Lộ thực hiện đấu nối, chính thức đưa công trình vào vận hành.

Đây cũng là bước tiến quan trọng trong thực hiện mục tiêu đưa điện lưới quốc gia về vùng khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách về hạ tầng giữa các khu vực trong tỉnh.