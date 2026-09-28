Lâm Đồng rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với 57 dự án

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Tài chính, 57 dự án thuộc diện rà soát có tổng vốn đầu tư 157.959,9 tỷ đồng, tổng diện tích 6.908,82 ha. Trong đó, khu vực Lâm Đồng (cũ) có 25 dự án, tổng vốn 17.001,21 tỷ đồng; khu vực Bình Thuận (cũ) có 17 dự án, tổng vốn 105.246,1 tỷ đồng; khu vực Đắk Nông (cũ) có 15 dự án, tổng vốn 35.712,59 tỷ đồng.

Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực, gồm: 15 dự án năng lượng, 17 dự án khu dân cư, khu đô thị, 8 dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 8 dự án thương mại, 6 dự án khoáng sản, 2 dự án nghĩa trang và 1 dự án quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Trần Mậu Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Qua rà soát, các dự án đang gặp nhiều nhóm khó khăn, vướng mắc khác nhau. Trong đó, 14 dự án vướng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch 866); 2 dự án nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II vướng cơ chế đối với dự án BOT điện.

Bên cạnh đó, có 2 dự án cần xử lý theo kết luận của Thanh tra Chính phủ; 11 dự án liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đất đai, được rà soát, tháo gỡ theo Nghị quyết số 29/2026/QH16.

Ngoài ra, 10 dự án vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất; 7 dự án chồng lấn rừng tự nhiên, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng; các nhóm còn lại liên quan đến thủ tục khoáng sản, hạ tầng kết nối, năng lực nhà đầu tư và chính sách hỗ trợ đầu tư.

Ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tiến độ thực hiện các dự án tại buổi làm việc

Đối với nhóm dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, tỉnh tiếp tục giao các sở, ngành tham mưu báo cáo, kiến nghị các bộ, ngành liên quan sớm tháo gỡ. Với 11 dự án vướng Quy hoạch 866, Sở Tài chính đề xuất giao Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công thương sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh quy hoạch; thời hạn tham mưu trước ngày 5/10/2026.

Đối với 2 dự án nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II, tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Công thương xác định lộ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời kiến nghị Chính phủ sớm ban hành khung cơ chế cho các dự án BOT điện, trong đó có các nội dung về bao tiêu sản lượng, chuyển đổi ngoại tệ và bảo lãnh thanh toán.

Đối với 10 dự án vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, phương án được đề xuất là giao UBND cấp xã chủ trì làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư, xác định rõ phần việc của Nhà nước, phần việc của nhà đầu tư và thời hạn hoàn thành. Nhà đầu tư phải cam kết tiến độ bằng văn bản.

Trường hợp nguyên nhân chậm triển khai thuộc phía Nhà nước thì tập trung hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trường hợp thuộc phía nhà đầu tư thì xem xét xử lý theo quy định pháp luật về đất đai và đầu tư.

Đối với nhóm dự án có nhà đầu tư vi phạm, không đủ năng lực, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát điều kiện thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. Một số dự án được giao Thanh tra tỉnh rà soát, làm cơ sở để các cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát từng dự án, rà soát kỹ từng nội dung vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư; tập trung xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, không để kéo dài.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các cơ quan chuyên môn cần chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ. Các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, cần tập trung giải quyết thủ tục, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm đưa dự án vào thực hiện. Riêng những dự án chậm triển khai, nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc không thực hiện đúng cam kết, phải rà soát, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành tham dự buổi làm việc

Qua đó, tỉnh phấn đấu tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thúc đẩy tiến độ các dự án trên địa bàn.