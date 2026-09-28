Tranh chấp góp vốn dự án 18 Phạm Hùng, tòa tuyên trả hơn 58 tỷ đồng

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn, Công ty TNHH Thủ đô II (Công ty) được giao thực hiện dự án triển khai xây dựng vườn hoa trên nền chợ 19/12 (cũ), trung tâm thương mại dịch vụ và chợ tại 41 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm (cũ) và tòa nhà tại Khu liên cơ Vân Hồ, Hà Nội.

Khu vực tòa nhà tòa nhà Capital Elite 18 Phạm Hùng, Hà Nội. Ảnh: N.M

Do thiếu hụt về diện tích sàn xây dựng dự án tại khu vực chợ 19/12 và 41 phố Hai Bà Trưng, ngày 23-3-2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 767/KH&ĐT-CN giới thiệu địa điểm khác để Công ty TNHH Thủ đô II thực hiện dự án theo thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, khu đất mặt đường phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (nay thuộc phường Từ Liêm), Hà Nội do Xí nghiệp môi trường đô thị Từ Liêm quản lý sử dụng có diện tích 4000m2. Khu đất số 94 Lò Đúc thuộc Tổng công ty Rượu bia và nước giải khát Hà Nội quản lý sử dụng, có diện tích 3000m2. Chợ Thành Công B thuộc phường Thành Công (cũ), có diện tích khoảng 2600m2.

Ngày 7-4-2009, Công ty TNHH Thủ đô II và bà Trần Kim Phương ký kết Thỏa thuận về hợp tác đầu tư dự án số 01/2009/TTHTĐT-CP. Mục đích hợp tác theo thỏa thuận là cùng góp vốn để thực hiện dự án trên khu đất 4000m2 tại mặt đường Phạm Hùng.

Thỏa thuận cũng quy định trách nhiệm góp vốn của mỗi bên là 50%; tổng số vốn dự án ban đầu ước tính là 40 tỷ đồng. Trong giai đoạn đầu thực hiện, các bên đã thiện chí thực hiện đúng cam kết, bà Phương đã thực hiện đúng nghĩa vụ nộp tiền góp vốn, Công ty TNHH Thủ đô II cũng tích cực triển khai các thủ tục pháp lý, khảo sát và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy dự án theo đúng lộ trình đã thỏa thuận.

Tuy nhiên, từ năm 2014 cho đến nay, bà Trần Kim Phương không tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ góp vốn theo thỏa thuận, tự ý chấm dứt việc góp vốn theo tiến độ, mặc dù dự án đang ở giai đoạn cần tập trung nguồn lực tài chính.

Công ty TNHH Thủ đô II đề nghị Tòa án nhân dân khu vực 2 – Hà Nội tuyên thỏa thuận hợp tác giữa Công ty và bà Trần Kim Phương chấm dứt tại thời điểm hiện tại. Công ty hoàn trả số tiền bà Trần Kim Phương đã góp theo thỏa thuận là hơn 29 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bà Trần Kim Phương cho biết, đến thời điểm diễn ra phiên tòa, bà chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc chấm dứt Thỏa thuận số 01/2009/TTHTĐT-CP giữa bà và Công ty. Từ khi hợp tác, trước các đề nghị cung cấp tiền, bà đều thực hiện.

Trong đơn phản tố, bà xác nhận trong thỏa thuận ký năm 2009 và có nghĩa vụ góp vốn 50% trong tổng vốn ước tính 40 tỷ đồng.

Bà Phương trình bày, năm 2014, phía Công ty cần tìm người để chuyển nhượng lại dự án, bà đã giới thiệu 17 người có nhu cầu mua dự án. Sau này, Công ty kết hợp với đơn vị xây dựng để cùng phát triển dự án, bà Phương không được tham gia.

Đến thời điểm hiện tại, khu đất mang tên tòa nhà Capital Elite tại số 18 Phạm Hùng do Công ty là chủ đầu tư xây dựng trên diện tích 4.766,6 m², bao gồm một tòa tháp cao 32 tầng và 4,5 tầng hầm bao gồm 334 căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê đã hoàn thành.

Tại phiên tòa, bà Phương trình bày, tháng 1-2026, đôi bên từng trao đổi việc giải quyết quyền lợi khi kết thúc hợp tác. Hai bên đã thống nhất phương thức hoàn vốn, tính quyền lợi theo lãi vay ngân hàng tương ứng với từng thời kỳ giao vốn, đồng thời trao thêm quyền lợi cho bà là căn hộ diện tích 125 m2.

"Sau khi thống kê, tôi gửi cho đại diện Công ty TNHH Thủ đô II với tổng số tiền yêu cầu công ty trả, là hơn 251 tỷ đồng. Sau đó, tôi nhận được thông tin về khởi kiện vụ án”, bà Trần Kim Phương trình bày.

Tại tòa, đại diện nguyên đơn xác định thời điểm chấm dứt thỏa thuận giữa bà Phương và Công ty là thời điểm diễn ra phiên tòa. Nguyên đơn cũng không trình bày được các hành vi vi phạm nghĩa vụ góp vốn của bị đơn.

Nêu quan điểm tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, Hà Nội cho biết, nguyên đơn không chứng minh được thay đổi vốn góp và bà Phương vi phạm thỏa thuận nên không có căn cứ chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn; chấp nhận một phần đơn phản tố của bị đơn, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên Công ty TNHH Thủ đô II trả bị đơn 2 lần vốn góp.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân khu vực 2, Hà Nội đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Thủ đô II; tuyên bố chấm dứt thỏa thuận từ thời điểm nguyên đơn khởi kiện và tuyên buộc nguyên đơn trả cho bị đơn hơn 58 tỷ đồng; đồng thời không chấp nhận phản tố của bị đơn.