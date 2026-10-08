Lâm Đồng hôm nay 08/10

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng hôm nay ghi nhận nhiều chuyển động nổi bật trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, điều hành kinh tế và hoạt động xã hội. Trọng tâm đáng chú ý là quyết định điều chỉnh quy mô tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, công tác rà soát các dự án động lực phía Đông cùng nỗ lực chuẩn bị các sự kiện văn hóa lớn của địa phương.

Điểm nhanh

Hạ tầng giao thông — Lâm Đồng điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương: Tuyến đường được điều chỉnh quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, dài khoảng 73,62 km, tốc độ thiết kế 100 km/giờ và có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Chỉ đạo điều hành — Rà soát tiến độ các dự án động lực phía Đông Lâm Đồng: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ làm việc với các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.

Mục tiêu tăng trưởng — Lâm Đồng bám sát dư địa, quyết tâm tăng trưởng GRDP 13,5% trong quý IV/2026: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành bám sát dư địa để phấn đấu cả năm tăng trưởng trên 10%.

Công nghệ đô thị — Đà Lạt vận hành thử hệ thống giao thông thông minh tại bùng binh Kim Cúc: Hệ thống điều khiển giao thông thông minh (ITS) bắt đầu vận hành thử nghiệm tại nút giao Dinh 2, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Cứu hộ giao thông — Lâm Đồng Kịp thời xử lý sạt lở đèo Bảo Lộc, khắc phục ngập sau mưa lớn: Lực lượng chức năng phối hợp dọn dẹp điểm sạt lở tại Km104+900 Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc để đảm bảo lưu thông.

Văn hóa - sự kiện — Festival Hoa Đà Lạt 2026 hướng tới nhiều đổi mới, khác biệt: Tỉnh họp báo công bố kế hoạch chuẩn bị 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng trong tháng 12.

Hợp tác quốc tế — Lâm Đồng tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc: Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA).

Thị trường nông sản — Giá tiêu hôm nay 8/10/2026: Giảm tới 1.500 đồng/kg, Lâm Đồng vẫn cao nhất cả nước: Thị trường điều chỉnh giảm nhưng mặt bằng giá hồ tiêu tại địa phương vẫn dẫn đầu cả nước.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Lâm Đồng điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương: Dự án được điều chỉnh theo hướng quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường đạt chuẩn cao tốc, có bố trí làn dừng xe khẩn cấp liên tục nhằm bảo đảm an toàn và tính kết nối liên vùng.

Rà soát tiến độ các dự án động lực phía Đông Lâm Đồng: Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu rà soát các vướng mắc pháp lý, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để các dự án phát triển khu vực phía Đông được triển khai đúng kế hoạch.

Lâm Đồng tăng tốc trong quý IV để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%: Sau khi đạt mức tăng trưởng 8,51% trong 9 tháng, tỉnh đặt quyết tâm bứt phá trong quý IV với chỉ tiêu tăng trưởng GRDP nội quý đạt 13,5%.

Đà Lạt vận hành thử hệ thống giao thông thông minh tại bùng binh Kim Cúc: Nút giao thông trọng điểm tại phường Xuân Hương - Đà Lạt được đưa vào vận hành thử hệ thống cảm biến và camera nhận diện để giảm ùn tắc.

Giá tiêu hôm nay 8/10/2026: Giảm tới 1.500 đồng/kg, Lâm Đồng vẫn cao nhất cả nước: Dù ghi nhận mức giảm từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg, giá hồ tiêu địa phương vẫn neo ở mức cao so với bình quân các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Nông dân phía Tây Lâm Đồng háo hức vào vụ thu hoạch cà phê: Người dân khu vực phía Tây bước vào giai đoạn thu hoạch rộ cà phê niên vụ mới trong tâm trạng phấn khởi.

Văn hóa – thể thao – du lịch

Festival Hoa Đà Lạt 2026 hướng tới nhiều đổi mới, khác biệt: Lễ hội hoa năm nay dự kiến diễn ra xuyên suốt tháng 12 với nhiều chuỗi chương trình nghệ thuật ngoài trời, không gian hoa đặc trưng và hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt: Hoạt động ra quân chỉnh trang khuôn viên làm việc và cảnh quan công cộng được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa bàn trong tỉnh.

Lâm Đồng sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao năm 2026: Công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao cộng đồng dự kiến diễn ra vào sáng 10/10 tại Quảng trường Lâm Viên đã hoàn tất.

Lâm Đồng tạo sức hút để đón khách quốc tế: Địa phương đón hơn 1,09 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng qua, tăng trưởng 14,48% so với cùng kỳ năm trước.

Xã hội – giáo dục – việc làm

Lâm Đồng biểu dương doanh nghiệp, người lao động tiêu biểu năm 2026: Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vinh danh các điển hình tiêu biểu trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa và phát triển kinh doanh.

Lâm Đồng tháo gỡ điểm nghẽn sau sắp xếp mạng lưới trường lớp: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo đánh giá hiệu quả việc bố trí trường mầm non, phổ thông và đào tạo nghề nhằm kịp thời giải quyết các bất cập phát sinh.

Lâm Đồng tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy để tháo gỡ vướng mắc về hoạt động công đoàn sau các đợt sáp nhập hành chính.

An ninh – môi trường và đối ngoại

Lâm Đồng Kịp thời xử lý sạt lở đèo Bảo Lộc, khắc phục ngập sau mưa lớn: Đội ngũ bảo trì đường bộ và cảnh sát giao thông đã kịp thời dọn sạch đất đá tràn xuống mặt đường do mưa lớn, nhanh chóng thông xe tuyến đèo.

Lâm Đồng tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc: Buổi làm việc tập trung mở rộng xúc tiến thương mại nông sản công nghệ cao, thu hút du lịch và liên kết đầu tư logistics.

Lâm Đồng rà soát tiến độ thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu: Các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ thành lập khu bảo tồn thiên nhiên nhằm bảo vệ sinh cảnh đặc trưng.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

08/10/2026 17:53 — Rà soát tiến độ các dự án động lực phía Đông Lâm Đồng

08/10/2026 17:43 — Lâm Đồng biểu dương doanh nghiệp, người lao động tiêu biểu năm 2026

08/10/2026 17:20 — Lâm Đồng sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao năm 2026

08/10/2026 16:50 — Lâm Đồng điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

08/10/2026 15:53 — Lâm Đồng tăng cường định hướng, nâng cao hiệu quả thông tin báo chí

08/10/2026 14:19 — Lâm Đồng bám sát dư địa, quyết tâm tăng trưởng GRDP 13,5% trong quý IV/2026

08/10/2026 13:50 — Lâm Đồng tạo sức hút để đón khách quốc tế

08/10/2026 13:44 — Lâm Đồng tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

08/10/2026 12:58 — Lâm Đồng tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

08/10/2026 12:44 — Lâm Đồng tăng tốc trong quý IV để đạt mục tiêu tăng trưởng 10%

08/10/2026 12:27 — Lâm Đồng Kịp thời xử lý sạt lở đèo Bảo Lộc, khắc phục ngập sau mưa lớn

08/10/2026 12:15 — Lâm Đồng tháo gỡ điểm nghẽn sau sắp xếp mạng lưới trường lớp

08/10/2026 12:10 — Giá tiêu hôm nay 8/10/2026: Giảm tới 1.500 đồng/kg, Lâm Đồng vẫn cao nhất cả nước

08/10/2026 12:07 — Đà Lạt vận hành thử hệ thống giao thông thông minh tại bùng binh Kim Cúc

08/10/2026 11:59 — Festival Hoa Đà Lạt 2026 hướng tới nhiều đổi mới, khác biệt

08/10/2026 10:38 — Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

08/10/2026 10:26 — Lâm Đồng rà soát tiến độ thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu

08/10/2026 05:00 — Nông dân phía Tây Lâm Đồng háo hức vào vụ thu hoạch cà phê

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