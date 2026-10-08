Cần Thơ họp báo định kỳ quý III năm 2026

Quang cảnh họp báo định kỳ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại cuộc họp, nhiều vấn đề về đầu tư công, hạ tầng đô thị, y tế, thủ tục hành chính và xử lý vi phạm được các cơ quan báo chí đặt ra, đề nghị ngành chức năng làm rõ.

Đại diện các sở, ngành thông tin về hoạt động thông tin, báo chí và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch dự kiến tổ chức trong những tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý có các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam, Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ II.

Bên cạnh nội dung thông tin chung, các cơ quan báo chí tập trung phản ánh những vấn đề gắn với đời sống dân sinh và yêu cầu phát triển của thành phố.

Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút khách du lịch, tổ chức khám sức khỏe toàn dân, việc lắp đặt trang thiết bị tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố và công tác đấu thầu thuốc điều trị.

Cơ quan báo chí đặt ra nhiều vấn đề về đầu tư công, hạ tầng đô thị, y tế. (Ảnh: VĂN ÚT)

Về hạ tầng giao thông, báo chí đề nghị thông tin cụ thể về Dự án cầu Cần Thơ 2 và tiến độ thi công nút giao đường Nguyễn Văn Linh với đường 3 Tháng 2.

Các vấn đề khác được quan tâm gồm tình trạng ngập tại khu vực Bến Ninh Kiều do triều cường, kế hoạch chỉnh trang đô thị, khảo sát luồng Định An trên sông Hậu và quy hoạch bãi đỗ xe trên địa bàn.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về việc xử lý sai phạm liên quan hệ thống Nha khoa quốc tế Tuệ Minh; phương án quản lý, khai thác nhà, công trình công dôi dư; thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực IV đối với ba công ty xổ số trên địa bàn. Tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần nhưng chưa hoàn tất thủ tục hành chính, nhất là thủ tục đất đai, cũng được đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh.

Trả lời tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng cho biết Dự án cầu Cần Thơ 2 do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2031. Đối với dự án nạo vét luồng Định An trên sông Hậu, theo thông tin sở nắm được, công tác nạo vét dự kiến thực hiện trong quý IV.

Lãnh đạo các sở, ngành của thành phố Cần Thơ trả lời những vấn đề báo chí đặt ra. (Ảnh: VĂN ÚT)

Về tình trạng ngập đô thị do triều cường, nguyên nhân được xác định là cao trình một số khu vực còn thấp, trong khi năng lực của một số trạm bơm chưa đáp ứng yêu cầu. Trước mắt, Sở Xây dựng phối hợp với các xã, phường xử lý hệ thống cống thoát nước. Thành phố cũng đang triển khai dự án thích ứng biến đổi khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả chống ngập sau khi hoàn thành.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Sở Tài chính cho biết sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố linh hoạt trong bố trí vốn, phù hợp với tiến độ từng công trình; việc giải ngân phải gắn với khối lượng và sản lượng thực tế.

Liên quan nút giao đường Nguyễn Văn Linh-đường 3 Tháng 2, ngành chức năng cho biết công trình chậm tiến độ do công tác bàn giao mặt bằng tại địa phương chưa kịp thời. Khi có mặt bằng, đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/11/2026.

Về quản lý tài sản công, thành phố hiện có 672 công trình dôi dư, đang tổ chức chuyển đổi công năng, bàn giao về địa phương hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác và sử dụng.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại họp báo. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trong lĩnh vực y tế, ngành chức năng cho biết sẽ chủ động lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.

Riêng đối với vụ việc liên quan hệ thống Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, cơ quan chức năng đã xử phạt hai cơ sở và bảy cá nhân, với tổng số tiền 456 triệu đồng; các đối tượng đã chấp hành nộp phạt. Tuy nhiên, việc xử lý chưa dừng lại. Ngành y tế tiếp tục phối hợp Công an thành phố rà soát hồ sơ, xử lý nghiêm nếu phát hiện thêm sai phạm.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra và trả lời bằng văn bản đối với những vấn đề báo chí đặt ra nhưng chưa thể giải đáp đầy đủ tại cuộc họp, không để phóng viên và cơ quan báo chí phải chờ đợi kéo dài.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng cho biết, báo chí không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn là một kênh rất quan trọng để chính quyền nhìn lại công tác quản lý, điều hành của mình; thấy được những vấn đề đã làm tốt, những việc còn chậm, còn bất cập và những vấn đề cần phải tập trung giải quyết.

Đây cũng chính là tinh thần mà Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn duy trì trong các cuộc họp báo định kỳ: thông tin phải kịp thời, đúng sự thật; trả lời phải thẳng thắn, đúng trách nhiệm; vấn đề nào chưa rõ thì phải tiếp tục kiểm tra, làm rõ; vấn đề nào thuộc trách nhiệm quản lý của thành phố thì thành phố phải có trách nhiệm xử lý.