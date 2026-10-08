Xã An Khánh: Loạt công trình nhà xưởng vi phạm chờ rà soát

Hiện trạng các công trình nhà xưởng, kho bãi đang trong diện tổng kiểm tra, rà soát của xã An Khánh, thành phố Hà Nội. Video: Xuân Song - Thái Trọng.

Nhiều vi phạm vẫn cần được rà soát, xử lý dứt điểm

Theo ông Nguyễn Duy Giang, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, ngay sau khi xã được thành lập từ ngày 1-7-2025, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Khánh ngày 25-9-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo; UBND xã và các cơ quan trong hệ thống chính trị tổ chức nhiều đợt kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Đảng bộ xã An Khánh, tình hình vi phạm trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Số lượng công trình vi phạm tồn đọng qua nhiều giai đoạn còn lớn; công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý tại một số địa bàn chưa kịp thời. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng sử dụng đất công không đúng mục đích và phát sinh vi phạm mới.

Một vấn đề được nghị quyết thẳng thắn chỉ ra là một số công trình dù đã được xử lý nhưng vẫn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hoặc đưa vào sử dụng. Đây là thực trạng đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, giám sát sau xử lý, tránh tình trạng xử lý trên hồ sơ nhưng vi phạm vẫn tiếp diễn trên thực tế.

Địa bàn xã An Khánh có tốc độ đô thị hóa nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về đất sản xuất, kinh doanh, nhà xưởng, kho bãi. Ảnh: Thái Trọng.

Một nhà xưởng nằm sát đường gom Đại lộ Thăng Long đang có dấu hiệu tiếp tục được lắp dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Thái Trọng.

Nhiều ô đất sản xuất nông nghiệp bị san lấp bằng phế thải, bã bê tông để tạo mặt bằng. Ảnh: Thái Trọng.

Nhà xưởng, kho bãi: Không thể xem nhẹ nguy cơ cháy, nổ

Bên cạnh vi phạm đất đai và trật tự xây dựng, công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với các nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng được Đảng bộ xã An Khánh đặc biệt lưu ý.

Theo nghị quyết, một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, kỷ luật, kỷ cương và gây bức xúc trong nhân dân.

Nhiều công trình nhà xưởng tại khu Ổ Gà, thôn Lại Dụ, xã An Khánh được đấu nối dây điện có hình dáng giống dây điện ba pha để phục vụ sản xuất. Ảnh: Thái Trọng.

Nhiều nhà xưởng vẫn có điện để hoạt động sản xuất. Ảnh: Thái Trọng.

Trao đổi với ông Giang chúng tôi được biết thêm, Đảng bộ xã xác định nguyên nhân của những tồn tại trên không chỉ xuất phát từ tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu mặt bằng sản xuất, kinh doanh lớn trong khi hạ tầng cụm công nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ, mà còn có nguyên nhân chủ quan từ nhận thức, trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian tới xã An Khánh sẽ tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, phối hợp và xử lý vi phạm; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách địa bàn.

Từ nghị quyết đến thực tế, điều người dân mong đợi là những tồn tại được nhận diện phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể; các công trình vi phạm phải được kiểm tra, phân loại, xử lý đúng quy định và được giám sát đến cùng. Chỉ khi việc xử lý được thực hiện nghiêm minh, công khai, không để tái diễn, kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy, chữa cháy mới thực sự được thiết lập trên địa bàn An Khánh./.