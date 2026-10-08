Theo tư liệu lịch sử và thông tin khảo sát thực địa, Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y trước đây có diện tích khoảng 500m². Trải qua thời gian, cấu trúc mặt bằng của khu vực này đã có nhiều thay đổi.

Để có cơ sở triển khai phương án tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh chuyên sâu, phối hợp với các nhân chứng tại địa phương. Qua thông tin cung cấp từ các nhân chứng, trước đây tại khu vực Cầu Chữ Y có khoảng 100 mộ liệt sĩ được an táng quy củ theo hàng lối.

Cà Mau tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Sau năm 1975, một số thân nhân đã chủ động quy tập hài cốt liệt sĩ về quê nhà an táng. Đến khoảng năm 1985, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức cất bốc, quy tập các phần mộ về nghĩa trang huyện.

Trong những năm qua, trong quá trình lao động sản xuất nông nghiệp tại đây, người dân địa phương đã phát hiện hài cốt và kịp thời báo cáo chính quyền địa phương tổ chức cất bốc, quy tập theo quy định.

Từ các nguồn thông tin trên, cơ quan chức năng nhận định khu vực này vẫn còn khả năng sót lại mộ và hài cốt liệt sĩ; từ đó tiến hành khoanh vùng, xác định vị trí và triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Kết quả trong ngày 8.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới lòng đất khoảng 1,5m

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tìm kiếm đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân địa phương. Người dân sẵn sàng hiến đất và chấp nhận phá bỏ cây trồng để nhường mặt bằng cho lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Kết quả trong ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới lòng đất khoảng 1,5m. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định AND để xác định danh tính liệt sĩ theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát, tìm kiếm tại khu vực Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y với tinh thần khẩn trương, tỉ mỉ, quyết tâm không để sót hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.