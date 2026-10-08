Đồng Tháp: Rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 20 xã

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chỉ đạo tại buổi họp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua rà soát theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2026 - 2030, kết quả tự đánh giá bình quân của 20 xã đạt 2,3/10 tiêu chí, tương ứng 29,05/47 chỉ tiêu. Trong đó, 5 xã đạt 1/10 tiêu chí, gồm: Gia Thuận, Tân Đông, Gò Công Đông, Tân Phước 1 và An Phước; 6 xã đạt 2/10 tiêu chí, gồm: Phú Hựu, Đốc Binh Kiều, Ngũ Hiệp, Phú Cường, Hòa Long và Thanh Mỹ; 7 xã đạt 3/10 tiêu chí, gồm: Tân Hòa, Mỹ Tịnh An, Đồng Sơn, Thanh Hưng, Bình Hàng Trung, Mỹ Hiệp, Phú Thành; 2 xã đạt 4/10 tiêu chí, gồm: Lai Vung và Vĩnh Hựu.

Quang cảnh buổi họp.

Một số nhóm tiêu chí có kết quả tích cực như hệ thống chính trị và hành chính công có 18/20 xã đạt; đào tạo nguồn nhân lực 11 xã; giảm nghèo và an sinh xã hội 8 xã. Tuy nhiên, chưa có xã đạt các tiêu chí về quy hoạch; văn hóa, giáo dục, y tế; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Khó khăn chủ yếu tập trung ở quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường và chuyển đổi số. Một số tuyến giao thông nông thôn cần duy tu, nâng cấp; cơ sở hạ tầng thương mại ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Tổng nhu cầu nguồn lực đề xuất hỗ trợ xây dựng 20 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.534 tỷ đồng; riêng năm 2026 khoảng 502 tỷ đồng. Theo lộ trình, 20 xã đăng ký hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn trong năm 2027, thời gian dự kiến từ tháng 3 đến tháng 9.

Đồng chí Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi họp.

Tại cuộc họp, các sở, ngành tập trung hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn theo từng nhóm tiêu chí. UBND các xã rà soát cụ thể mức độ đạt, chưa đạt, xây dựng kế hoạch khắc phục và hoàn thiện.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, cụ thể hóa tiến độ từng tiêu chí; xác định rõ nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng đơn vị.

Các sở, ngành phải chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, những nội dung thuộc trách nhiệm ngành nào thì ngành đó phải có phương án giải quyết cụ thể, thường xuyên cập nhật tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sớm tổng hợp, phân bổ và công khai nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương, tỉnh và Chương trình mục tiêu quốc gia cho từng xã, từng nhóm nhiệm vụ. Các địa phương chủ động chuẩn bị hồ sơ, danh mục và thủ tục đầu tư, tránh tình trạng có vốn nhưng chậm triển khai.

Đối với đầu tư hạ tầng, cần thực hiện theo hướng tổng thể, nhất là giao thông; tránh dàn trải. Các sở, ngành rà soát quy hoạch, xác định công trình phục vụ liên xã và công trình thuộc từng xã để có phương án đầu tư phù hợp, tiết kiệm nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng bảng theo dõi tiến độ từng tiêu chí, từng xã, xác định thời gian hoàn thành và đơn vị chịu trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, tập trung xử lý những tiêu chí khó hoặc có nguy cơ chậm tiến độ. Đồng thời, các đơn vị cần tập trung cao trong những tháng cuối năm, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện mục tiêu xây dựng NTM.