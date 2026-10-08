HĐND xã Phù Đổng tổ chức kỳ họp chuyên đề, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét, quyết định các nội dung gồm: Phương án thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quản lý cư trú và thủ tục cấp căn cước đối với Công an xã.

Cụ thể, theo tờ trình của UBND xã về tổ chức lại các phòng chuyên môn, cơ cấu các phòng chuyên môn thuộc UBND xã gồm 5 đơn vị: Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Sơn

Bên cạnh đó, theo báo cáo của UBND xã tính đến ngày 30/9/2026, tổng giá trị giải ngân đạt 47,96% kế hoạch. Tiến độ thực hiện và giải ngân giữa các nguồn vốn, các dự án chưa đồng đều; một số dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, điều chỉnh thiết kế, dự toán hoặc có khả năng không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao. HĐND xã đề nghị UBND xã rà soát kỹ nguyên nhân, tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong quý IV/2026.

Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thống nhất chủ trương điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 lên mức 9.783.854 triệu đồng. Thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 11 dự án. Bổ sung 13 dự án chưa được xác định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn trước đây, với tổng nhu cầu vốn 1.198.100 triệu đồng. Cập nhật, bổ sung nhu cầu vốn đối với 23 dự án đã hoàn thành và được phê duyệt quyết toán..

Sau thảo luận, HĐND xã tiến hành biểu quyết và thông qua Nghị quyết theo chương trình kỳ họp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đặng Thị Huyền. Ảnh: Nguyễn Sơn

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, các nghị quyết cần được khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện,góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; phân công bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.