TP Hồ Chí Minh thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng

Ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (HEPZA), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố (SHTP) báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

FDI tăng mạnh, Khu Công nghệ cao hút dự án lớn

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 9/2026, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, gồm vốn cấp mới, điều chỉnh tăng và góp vốn, mua cổ phần, đạt khoảng 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 162,4% kế hoạch năm.

Lũy kế đến nay, Thành phố có hơn 21.900 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư hơn 156,8 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong 9 tháng đạt 5.694,99 triệu USD, vượt 34% kế hoạch cả năm. Trong đó, vốn FDI đạt 4.272,16 triệu USD, tăng 62,27% so với cùng kỳ. Suất đầu tư bình quân đạt khoảng 10,5 triệu USD/ha, vượt định hướng đề ra.

Đáng chú ý, Khu Công nghệ cao tiếp tục ghi nhận dòng vốn lớn. Tổng vốn cấp mới trong 9 tháng đạt 1.230,05 triệu USD, tăng khoảng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, Khu Công nghệ cao đã thu hút 2 dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn, với tổng vốn gần 1 tỷ USD. Lũy kế đến nay, Khu Công nghệ cao có 164 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư 14,08 tỷ USD.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Hoạt động sản xuất, xuất khẩu tại Khu Công nghệ cao cũng duy trì đà tăng trưởng, với giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong 9 tháng đạt 16,65 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 15,47 tỷ USD.

Ở khu vực đầu tư trong nước, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 62 dự án có sử dụng đất, với tổng vốn khoảng 297.551 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả tích cực, thành phố vẫn còn dư địa lớn để khai thác nguồn lực đầu tư, nhất là tại các cụm công nghiệp. Việc rà soát đầy đủ tình hình hoạt động, giá trị sản xuất và nguồn lực đầu tư tại các khu vực này được xem là cơ sở để phục vụ quy hoạch, định hướng phát triển công nghệ cao, kinh tế tri thức và các tổ hợp thương mại - dịch vụ trong thời gian tới.

Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh yêu cầu các đơn vị đánh giá toàn diện tình hình thu hút đầu tư, giải ngân vốn, đồng thời xác định rõ các dự án dự kiến thu hút mới, dự án sắp hoàn thành đưa vào sản xuất và các dự án nâng cấp, mở rộng.

Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xác định cụ thể giá trị đầu tư, giá trị tạo ra cho ngành công nghiệp và khả năng giải ngân từ nay đến cuối năm.

Sở Tài chính, HEPZA và SHTP được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng quan, dự báo tình hình từ nay đến cuối năm, xác định dư địa giải ngân và danh mục các dự án cần tập trung xử lý.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình và phân định rõ thẩm quyền xử lý hồ sơ đầu tư. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, thống nhất quy trình, biểu mẫu và thẩm quyền, hạn chế tình trạng hồ sơ phải trao đổi nhiều vòng hoặc phát sinh việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan.

Dự thảo quy trình thống nhất phải được trình UBND thành phố chậm nhất ngày 15/10.

Đối với các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các đơn vị phải chủ động tổng hợp hằng tuần để báo cáo Thường trực UBND thành phố xem xét, xử lý. Những nội dung vượt thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy và thủ tục chuyên ngành, cần được chủ động tham mưu để thành phố kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ giải quyết.

Văn phòng UBND thành phố sẽ bố trí lịch làm việc định kỳ hằng tuần để Thường trực UBND thành phố nghe báo cáo và xử lý từng dự án còn tồn đọng.

Đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh báo cáo tại cuộc họp.

Với các dự án vướng mắc về đất đai, nghĩa vụ tài chính và định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì rà soát, đề xuất hướng xử lý dứt điểm các dự án chậm đưa đất vào sử dụng tại các khu công nghiệp và Khu Công nghệ cao.

Sở Công Thương rà soát các vướng mắc liên quan đến giá điện, hạ tầng tại các khu vực trọng điểm và chủ động làm việc với Bộ Công Thương để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp theo thẩm quyền.

UBND các quận, huyện được yêu cầu rà soát toàn diện tình hình hoạt động, giá trị sản xuất và nguồn lực đầu tư tại các cụm công nghiệp để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá và định hướng phát triển.

Văn phòng UBND thành phố cũng được giao rà soát các hồ sơ dự án đang trình, xử lý nhanh các thủ tục đủ điều kiện; tham mưu Chủ tịch UBND thành phố cho ý kiến về danh mục 7 vị trí thu hút đầu tư mới tại Khu Công nghệ cao, đồng thời phối hợp tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn phục vụ dự án mở rộng Khu Công nghệ cao.

Nhấn mạnh nguồn lực từ các dự án đầu tư có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, xử lý công việc đúng tiến độ, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh triển khai, giải ngân và đưa dự án vào hoạt động, tạo thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.