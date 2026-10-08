Phong Hải công bố quy hoạch chung, hướng tới đô thị loại III

Quang cảnh Hội nghị công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xã Phong Hải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050.

Theo quy hoạch được phê duyệt, xã Phong Hải có diện tích hơn 120 km², phát triển theo hướng nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Điểm nhấn của quy hoạch là mô hình “Một trục động lực - Hai vùng phát triển - Bốn cụm trung tâm vệ tinh”. Trục phát triển đô thị kéo dài từ khu vực cầu Bản Lọt đến địa bàn thị trấn nông trường Phong Hải cũ, quy mô khoảng 1.100 ha. Bốn trung tâm vệ tinh gồm Bản Cầm, Ải Nam, Khởi Khe và Quy Ke, tạo sự liên kết giữa đô thị với các vùng sản xuất, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi nội dung Quy hoạch chung xã Phong Hải được trình chiếu trực quan, qua đó nắm bắt được mục tiêu phát triển đô thị của địa phương trong thời gian tới.

Dự báo đến năm 2035, dân số Phong Hải đạt khoảng 22.900 người và tăng lên 28.800 người vào năm 2050. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, địa phương ưu tiên nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 70, các tuyến Tỉnh lộ 157, 160; hoàn thiện hạ tầng giao thông nội xã, trường học, y tế, cấp nước, thoát nước và các thiết chế công cộng.

Về kinh tế, quy hoạch định hướng hình thành cụm công nghiệp tại thôn Nậm Chủ, phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, thực phẩm; đẩy mạnh nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn rừng và bản sắc văn hóa địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Trung Dũng - Chủ tịch UBND xã Phong Hải yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các thôn và đơn vị liên quan khẩn trương công khai, tuyên truyền nội dung quy hoạch; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; rà soát các công trình, dự án và quỹ đất bảo đảm phù hợp định hướng phát triển.

Đồng chí nhấn mạnh việc triển khai quy hoạch phải đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên nguồn lực đầu tư giao thông, hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế, môi trường và chuyển đổi số; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, dự án.

Việc công bố quy hoạch chung tạo cơ sở để Phong Hải huy động nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển hạ tầng đồng bộ, hướng tới mục tiêu đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2040, tiến tới thành lập phường.