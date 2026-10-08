Thanh tra tỉnh Ninh Bình phát hiện nhiều tồn tại trong Di sản Tràng An

Năm 2024 - 2025, Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hoá, đối ngoại và hợp tác quốc tế về di sản

Theo Kết luận thanh tra số 103/KL-TTr ngày 22.9.2026 của Thanh tra tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2024 - 2025 tại Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An (gọi tắt là Ban) trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, đối với hồ sơ xin ý kiến về việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, Ban đã tiếp nhận 409 hồ sơ và tham mưu Sở Du lịch ban hành 409 văn bản hiệp y.

Về hồ sơ xin ý kiến thẩm định đối với các dự án đầu tư, Ban đã tham mưu Sở Du lịch ban hành 89 văn bản góp ý. Các văn bản này liên quan đến 36 hồ sơ dự án đầu tư trong khu di sản.

Tuy nhiên, qua kiểm tra báo cáo của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và UBND các phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư về số liệu tổng hợp các công trình, dự án và công trình nhà ở riêng lẻ được cấp phép xây dựng trong khu di sản năm 2024, 2025, Thanh tra tỉnh Ninh Bình phát hiện một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, đối với hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, tổng số là 365 hồ sơ, thiếu 44 trường hợp so với số liệu Ban đã tiếp nhận. Trong đó, có 7 hồ sơ được cấp phép nhưng không có văn bản xin ý kiến hiệp y của Sở Du lịch trước khi cấp phép.

Đối với hồ sơ dự án, trong tổng số 36 dự án triển khai trong khu di sản năm 2024 và 2025, có 24 dự án không có hồ sơ gửi về Sở Du lịch.

Từ tháng 9.2024 đến tháng 12.2025, các đơn vị không gửi bản sao Giấy phép xây dựng về Sở Du lịch. Tuy nhiên, Ban chưa kịp thời tham mưu Sở Du lịch ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu địa phương gửi bản sao Giấy phép xây dựng sau khi hiệp y cấp phép để phối hợp theo dõi, quản lý theo quy định.

Đến thời điểm thanh tra, các xã, phường có địa giới hành chính trong khu di sản chưa thực hiện việc rà soát, tổng hợp và gửi bản sao Giấy phép xây dựng, hồ sơ cấp phép xây dựng về Sở Du lịch.

Thanh tra tỉnh Ninh Bình kiến nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác kiểm tra, bảo vệ di sản để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm

Đối với việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuần tra, kiểm tra, phát hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh Ninh Bình cũng phát hiện một số hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, việc xây dựng lịch và lập danh sách phân công cán bộ tuần tra, giám sát công tác quản lý hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường, cảnh quan trong tháng 1, 7 và 8.2025 còn chậm so với thời gian quy định.

Lịch tuần tra, giám sát công tác quản lý, khai thác và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, di sản địa chất, di tích khảo cổ học được xây dựng theo quý chưa phù hợp và chậm thời gian theo quy định.

Ban chưa kịp thời tham mưu Sở Du lịch sửa đổi, bổ sung Quyết định số 64/QĐ-SDL ngày 9.3.2021 khi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thay đổi. Danh sách cán bộ trong tổ tuần tra, giám sát năm 2024 - 2025 vẫn có một số người đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác.

Một số trường hợp bị phát hiện vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trong khu di sản (24 trường hợp năm 2024 và 23 trường hợp năm 2025), nhưng chưa phối hợp lập biên bản, xử lý vi phạm theo quy định mà chỉ dừng ở việc ghi nhận, nhắc nhở. Điều này dẫn đến việc xử lý chưa kịp thời, một số công trình vi phạm tiếp tục thi công và hoàn thành trước khi được kiến nghị xử lý.

Từ những tồn tại, thiếu sót trên, Thanh tra tỉnh Ninh Bình kiến nghị các sở, ngành và UBND các xã, phường trong khu Di sản Tràng An, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kiểm tra và bảo vệ di sản để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch trong xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ khu di sản, bảo đảm công tác quản lý được thực hiện liên tục, không bỏ sót vi phạm, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm quản lý nhà nước.