Thanh Hóa thúc tiến độ dự án hạ tầng đô thị 817 tỷ đồng ở Ngọc Lặc

Yêu cầu mạnh tay với nhà thầu

Ngày 8/10, tại xã Ngọc Lặc, nhiều hạng mục đường giao thông, cầu thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc đang được thi công. Tuy nhiên, dự án có tổng mức đầu tư 817 tỷ đồng đang chậm tiến độ, trong khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất.

Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc được triển khai từ tháng 8/2024, do UBND huyện Ngọc Lặc cũ làm chủ đầu tư, nay do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Dự án gồm hệ thống 4 tuyến đường giao thông, 5 cầu, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy nước sạch, kè sông Cầu Chày và hệ thống thoát lũ đường Hồ Chí Minh.

Theo Ban Quản lý dự án, đến nay khối lượng nghiệm thu, thanh toán lũy kế đạt khoảng 57,1%, tương đương hơn 407,2 tỷ đồng trên tổng số 713,95 tỷ đồng giá trị thực hiện theo kế hoạch.

Tiến độ dự án hiện chậm so với yêu cầu do một số vị trí chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, thiết kế chưa phù hợp với thực tế cần điều chỉnh. Một số nhà thầu chưa tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc; thủ tục hành chính và thời tiết cũng ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Trên công trường dự án đang chậm tiến độ so với yêu cầu. (Ảnh: UBND tỉnh Thanh Hóa)

Trong năm 2026, dự án tiếp tục gặp khó khăn về giải ngân. Riêng tháng 9, giá trị giải ngân đạt gần 44 tỷ đồng, nâng lũy kế lên hơn 76,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 31% kế hoạch vốn được giao.

Tại xã Ngọc Lặc, phần lớn diện tích phục vụ dự án đã được bàn giao cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Theo UBND xã, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là hơn 520.322 m2, ảnh hưởng đến 1.024 hộ dân và 4 tổ chức.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành giải phóng hơn 520.168 m2, đạt 99,97%. Phần còn lại chỉ khoảng 154 m2, liên quan đến hai hộ dân tại tuyến B, thuộc hạng mục 4 tuyến xả lũ.

Địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến chi trả cho các hộ còn lại trước ngày 10/10.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Ngọc Lặc cho biết, quá trình rà soát cho thấy địa phương chưa phát sinh vướng mắc vượt khả năng xử lý. Một số trường hợp còn phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, kiểm đếm, lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.

Việc mặt bằng cơ bản được bàn giao đặt yêu cầu lớn hơn đối với chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ của dự án (Ảnh: UBND tỉnh Thanh Hóa)

Tại buổi kiểm tra thực địa ngày 3/10, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại khiến dự án chậm so với kế hoạch.

Ông yêu cầu xã Ngọc Lặc và xã Ngọc Liên khẩn trương hoàn thành toàn bộ phần việc còn lại về giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các đơn vị thi công triển khai ngay các hạng mục.

Đối với Ban Quản lý dự án, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, có biện pháp quyết liệt thúc đẩy nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công để bù tiến độ. Những nhà thầu thực hiện tốt, hoàn thành hạng mục vượt tiến độ cần được biểu dương.

Các nhà thầu được yêu cầu tăng ca, tăng kíp, chủ động phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan để triển khai ngay khi có mặt bằng sạch.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án xem xét đưa vào "danh sách đen" những nhà thầu để xảy ra chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, làm cơ sở hạn chế việc tham gia các dự án tiếp theo của tỉnh.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc các dự án đầu tư công chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn của địa phương. Vì vậy, các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương phải cùng tháo gỡ vướng mắc, thay vì để khó khăn kéo dài qua nhiều tháng.

Đề nghị hoàn trả 7 tỷ đồng về ngân sách tỉnh

Trong khi dự án chung vẫn cần đẩy nhanh tiến độ, một nội dung đáng chú ý tại xã Ngọc Lặc là địa phương đề nghị hoàn trả 7 tỷ đồng vốn đã bố trí cho dự án Chỉnh trang đô thị Ngọc Lặc về ngân sách cấp tỉnh.

Theo UBND xã Ngọc Lặc, sau khi rà soát tiến độ, khối lượng thực hiện và nhu cầu vốn còn lại, địa phương xác định số tiền trên không còn nhu cầu sử dụng trong năm 2026.

Ngày 17/9, UBND xã Ngọc Lặc có Công văn số 2078/UBND-KT đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép nộp trả 7 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh giảm kế hoạch vốn theo dõi trên địa bàn.

Theo kế hoạch vốn năm 2026 được tỉnh giao, tổng vốn thuộc diện tỉnh theo dõi tại xã Ngọc Lặc là hơn 48,7 tỷ đồng. Chỉ tiêu giải ngân đến ngày 30/9 là hơn 29,64 tỷ đồng.

Đến nay, xã đã giải ngân khoảng 20,26 tỷ đồng. Nếu giữ nguyên kế hoạch vốn, địa phương còn phải giải ngân hơn 9,37 tỷ đồng để đạt chỉ tiêu đến ngày 30/9.

Trường hợp được chấp thuận điều chỉnh kế hoạch vốn từ hơn 48,7 tỷ đồng xuống còn khoảng 39,4 tỷ đồng, chỉ tiêu giải ngân đến ngày 30/9 sẽ giảm còn hơn 20,3 tỷ đồng. Khi đó, với số vốn đã giải ngân, địa phương chỉ còn thiếu khoảng 39 triệu đồng để hoàn thành chỉ tiêu.

Việc đề nghị trả lại vốn được xã Ngọc Lặc lý giải trên cơ sở rà soát lại tiến độ, khối lượng và nhu cầu vốn thực tế của các dự án, nhằm tránh bố trí nguồn lực nhưng không có khả năng giải ngân trong năm.