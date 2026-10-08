Khởi công xây mới Trường Mầm non Thanh Liệt

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: Đào Tuyết

Dự lễ khởi công có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Liệt Lý Duy Xuân; các Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn, Trình Quốc Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tạ Thu Sa; cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị, tổ dân phố, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Chu Văn An và các đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công.

Công trình được khởi công tại Khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An thuộc Tổ dân phố Văn, phường Thanh Liệt với tổng mức đầu tư 93,154 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 3.607,8m², gồm 14 phòng học, hệ thống phòng chức năng, hạ tầng kỹ thuật, sân vườn, cây xanh và trang thiết bị đồng bộ, hướng tới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Thanh Liệt Trương Hồng Quân. Ảnh: Đào Tuyết

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, việc xây dựng Trường Mầm non Thanh Liệt có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục và đời sống Nhân dân, góp phần giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, giảm áp lực quá tải và tạo môi trường học tập an toàn, hiện đại, thân thiện cho trẻ.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đào Tuyết

Để công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học; thực hiện nghiêm các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường. Các phòng, ban chuyên môn của phường tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Đại diện đơn vị thi công, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh Đô Nguyễn Văn Tiễu cam kết huy động tối đa nhân lực, vật lực, máy móc, thiết bị; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án và các đơn vị tư vấn, bảo đảm công trình thi công đúng thiết kế, tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo phường và các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công. Ảnh: Đào Tuyết

Việc khởi công xây dựng Trường Mầm non Thanh Liệt là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời đánh dấu bước tiến trong đầu tư hạ tầng giáo dục, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Công trình cũng góp phần tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương Tiên triết Chu Văn An, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng khang trang, hiện đại cho thế hệ mầm non trên địa bàn.

Trường Mầm non B xã Thanh Liệt được thành lập năm 2010 và được đổi tên thành trường Trường Mầm non Thanh Liệt năm 2025. Tháng 8/2026, Trường Mầm non Thanh Liệt chính thức khép lại chặng đường 16 năm hoạt động để chuyển sang tên gọi mới là Trường Mầm non Chu Văn An theo chủ trương tổ chức lại bộ máy của phường Thanh Liệt.