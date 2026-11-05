Công an xã Tứ Mỹ và nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo đối với bà H.

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu bà H. khai báo tài sản và rút toàn bộ số tiền đang gửi tiết kiệm chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp để điều tra. Khi bà H. đi rút tiền, nhân viên ngân hàng nhận thấy khách có biểu hiện bất thường nên thông báo cho Công an xã Tứ Mỹ phối hợp xác minh. Ngày 4-11, Công an xã Tứ Mỹ cho biết, đã trực tiếp làm việc với bà H. và phân tích rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Sau khi hiểu rõ sự việc, bà H. bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng đã tận tình hỗ trợ, giúp bà tránh được thiệt hại lớn về tài sản.