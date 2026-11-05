VKSND tỉnh Tuyên Quang truy tố 109 bị can trong đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tuyên Quang, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2024 đến ngày 12/1/2026, tại Campuchia có 114 đối tượng là người Việt Nam xuất cảnh (hợp pháp hoặc trái phép) sang Campuchia, tham gia làm việc cho Công ty “DC” là tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do đối tượng người Trung Quốc tên Han Qing (không xác định được địa chỉ) cầm đầu, hoạt động tại các văn phòng thuộc khu Tam Thái Tử, Kim Sa 3 và Titan thuộc tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng 2, VKSND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo cuộc họp giải quyết vụ án.

Công ty “DC” được tổ chức, điều hành theo mô hình phân cấp, dưới sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Han Qing và các đối tượng người Trung Quốc được giao phụ trách từng tổ, nhóm.

Các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng tuyến, phối hợp thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam ở trong nước. Các đối tượng sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội, ứng dụng điện tử và phương tiện công nghệ cao, giả danh cán bộ, nhân viên các cơ quan thuế, bảo hiểm y tế, điện lực và Công an để đưa ra thông tin gian dối, tạo lòng tin, dẫn dụ người bị hại thực hiện theo hướng dẫn.

Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai bị can trong vụ án.

Phương thức, thủ đoạn phạm tội được tổ chức theo ba tuyến có sự phối hợp và chuyển giao thông tin: Tuyến 1 sử dụng dữ liệu được cung cấp để gọi điện, tiếp cận, tạo lòng tin và chuyển thông tin người bị hại cho Tuyến 2; Tuyến 2 tiếp tục dẫn dụ, hướng dẫn người bị hại thực hiện các thao tác trên điện thoại, qua đó tạo điều kiện để chiếm đoạt tài sản hoặc khiến người bị hại tự chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định; Tuyến 3 sử dụng quyền truy cập thiết bị, thông tin tài khoản và dữ liệu xác thực có được để truy cập tài khoản ngân hàng, thực hiện việc chuyển tiền chiếm đoạt.

Ngoài ra Công ty bố trí 1 nhóm được giao nhiệm vụ mở, sử dụng các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển tiền chiếm đoạt và mua USDT trên sàn giao dịch theo sự chỉ đạo của người quản lý.

Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai bị can trong vụ án.

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động nêu trên, kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 10/3/2025 đến ngày 11/1/2026, Công ty “DC” đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại là người Việt Nam ở trong nước, với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 270 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định được thông tin của 3.579 bị hại.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố đối với 114 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, còn nhiều đối tượng khác cùng với các bị can trên thực hiện hành vi phạm tội, tuy nhiên quá trình điều tra không xác định được các đối tượng trên đang ở đâu, chưa xác định được tên, địa chỉ cụ thể để làm rõ hành vi của các đối tượng này.

Video Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai bị can trong vụ án.

VKSND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành cáo trạng số 114/CT-VKS-P2 truy tố đối với 109 bị can trong vụ án về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự ra TAND tỉnh Tuyên Quang để xét xử theo quy định.

Đối với các bị can còn lại, cơ quan tiến hành tố tụng đã tách thành vụ án riêng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.